Brigitte Ritschard, La maison des rêveurs (exposition)

Les refuges

Par ses sculp­tures, ins­tal­la­tions et des­sins Bri­gitte Rit­schard pro­duit des espaces com­plexes entre effa­ce­ment et pro­li­fé­ra­tion pour créer ici diverses mai­sons de l’être.

En un moment où l’existence est en dan­ger, l’artiste pro­pose ses refuges. Il existe alors des jeux de miroirs aériens ou sous-marins avec dedans pleins de motifs ou à l’inverse des vides que le regar­deur ne s’attend pas à trou­ver forcément

Ce sont là des retours aux mythes pre­miers mais aussi plon­ger dans des ter­ri­toires incon­nus. S’y mêlent des sou­ve­nirs d’enfance, des lec­tures et du tra­vail sur les formes et les cou­leurs de la créa­trice.

Des champs visuels de l’indicible naissent des pré­sences et leurs scis­sions. Tout paraît jaillir en des lisières, tout bouge de manière énig­ma­tique. C’est comme si les pois­sons humains pré­fé­raient fouiller les mon­tagnes que res­ter dans leur lac.

jean-paul gavard-perret

Bri­gitte Rit­schard, La mai­son des rêveurs, expo­si­tion, Habère-Poche (74) du 22 juillet au 15 août 2023.