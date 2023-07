Pour un oui ou pour un non (Nathalie Sarraute / Bruno Dairou) — Festival d’Avignon 2023

Dans les inson­dables inter­stices du dire

Il s’agit d’une dis­cus­sion ano­dine, entre amis, à pro­pos d’une imper­cep­tible dis­tance insen­si­ble­ment appa­rue entre eux. Rapi­de­ment, le per­son­nage qu’on appel­lera “le blessé” en vient à dres­ser un réqui­si­toire contre son aco­lyte, “le bles­sant”. Une remarque insi­gni­fiante, ou plu­tôt un ton, presqu’un silence, on en vient à expli­ci­ter un abime de dif­fé­rences. On évoque une ins­tance d’arbitrage, dont on ne sait si elle est juri­dic­tion­nelle.

C’est le public qui est pris à témoin ; le juge­ment invo­qué est celui du bon sens. Dans l’instruction de cette affaire, on assiste à l’utilisation de termes méta­pho­riques (espace, domaine, alti­tude) char­gés d’exprimer de façon figu­rée les enjeux de pou­voirs qui se nichent dans les rap­ports sociaux, même les plus intimes.