Errances

Ce volume ras­semble une dizaine de livres épui­sés de Franck Venaille. Le lec­teur décou­vrira ou retrou­vera des livres aussi impor­tants que Papiers d’identité (Pierre-Jean Oswald, 1966), Cabal­lero Hôtel et La Guerre d’Algérie (les deux aux Edi­tions de Minuit, 1974) ou encore Opera Buffa (Impri­me­rie natio­nale, 1989).

Sont ras­sem­blées ainsi les mul­tiples errances (volon­taires ou non) de l’auteur qui fut l’instigateur de deux revues majeures : Cho­rus et sur­tout Mon­sieur Bloom. Nous retrou­vons ses dérives sur les routes de la côte belge ou d’hôtel en hôtel, dans la nuit de Paris ou de Bruxelles et leurs lieux inter­lopes et la mémoire trouble des crimes de la guerre d’Algérie. L’auteur a tou­jours su dire son réel et le tra­gique (qui existe par­tout) avec les mots les plus simples.

Ami de Jacques Monory ou Peter Kla­sen, l’auteur dans ses textes rap­pellent les expé­riences figu­ra­tives de tels peintres. Y règnent la mélan­co­lie de l’enfance et les atro­ci­tés de la vio­lence. Si bien que cette poé­sie est unique et exem­plaire tant par ses heurts, ses expé­ri­men­ta­tions typo­gra­phiques, ses proses en fragments .

Ce livre est enri­chi de pages de manus­crits et de pages arra­chées à des livres de poche dont il se ser­vait pour pré­pa­rer ses col­lages et des pein­tures de Jacques Monory qui accom­pa­gnaient cer­taines édi­tions originales.

jean-paul gavard-perret

Franck Venaille, Avant l’Escaut, L’Atelier Contem­po­rain, 2023, 720 p. — 30,00 €.