Extinction (Thomas Bernhard, Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal / Julien Gosselin)

Quand l’Europe a bas­culé dans le vide

D’abord, la scène est inves­tie par deux DJs qui inondent l’espace de gros son House. C’est une teuf, à laquelle il est pré­fé­rable de par­ti­ci­per, de boire de la bière et de dan­ser dans la cour du lycée, élèves enfié­vrés par ce set impro­visé qui se pro­longe. Sur la piste, la caméra suit avec insis­tance des per­sonnes dont on pressent qu’elles n’appartiennent pas au public.

Durant le pre­mier entracte, c’est un décor clas­sique, un domi­cile de style art nou­veau qui est ins­tallé, dont on dis­tingue les pièces, mais dont les parois se ferment inexo­ra­ble­ment à nos regards, ne lais­sant sub­sis­ter que deux entrées laté­rales, aux toi­lettes et à la salle de bains. Il est entouré de plu­sieurs écrans vidéo, comme si l’on vou­lait jouer sur tous les tableaux, en satu­rant l’espace d’un redou­ble­ment du décor.

La deuxième par­tie pré­sente, fil­mée, une soi­rée mon­daine, qui se déroule sous nos yeux, mais déro­bée par le décor. Les dia­logues sont sou­vent d’une bana­lité affli­geante, mais la caméra s’efforce de sai­sir sur le visage des comé­diens, en gros plan, ce qui n’est pas dit, ce qui est le propre de chaque per­son­nage en même temps que cela lui échappe.

La ten­sion est main­te­nue comme en sus­pen­sion, vers on ne sait pas quoi, c’est une forme de malaise, d’abîme des conve­nances qui est mon­tré. Cela dure tant qu’on finit par s’interroger, s’inquiéter de cette per­pé­tua­tion incon­sis­tante. C’est peut-être même cela l’objet de la repré­sen­ta­tion. Heu­reu­se­ment, cela finit par des scènes trash à sou­hait, comme accom­plis­sant l’orientation du spec­tacle, sans tou­te­fois la résoudre.

Lors du troi­sième et der­nier moment, la scène semble accueillir un pla­teau de télé­vi­sion. Comme au début de la repré­sen­ta­tion, les spec­ta­teurs sont invi­tés à mon­ter sur scène, mais en nombre encore plus contin­genté, pour s’installer autour de la per­sonne qui va se livrer à une longue, pro­fonde et dif­fi­cile confes­sion, reliant les traits de son his­toire aux fils san­glants de l’histoire.

Une fois encore, le pro­pos s’impose comme pesant et redon­dant. Julien Gos­se­lin pré­sente un spec­tacle pré­gnant, mar­quant, mais sem­blant se jouer des codes de la théâ­tra­lité pour les remettre en ques­tion. Bien que tra­ver­sés par la suc­ces­sion des tableaux, on a eu affaire à un concert, ensuite à un film, puis à une inter­view, comme si le mon­tré ne pou­vait que s’échapper au regard qui le traque.