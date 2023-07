Maylis Besserie, La Nourrice de Francis Bacon (Rentrée littéraire 2023)

Une nou­nou d’enfer

Jessie Light­foot, céli­ba­taire à vie, fut embau­chée comme infir­mière, domes­tique et elle devint la nou­nou d’enfance de Fran­cis Bacon. A ce titre, elle créa un enra­ci­ne­ment émo­tion­nel vital pour l’enfant.

Au moment où les Bacon n’avaient plus besoin d’elle, Light­foot, dans la cin­quan­taine, avec une vue défaillante avait du mal à trou­ver un nou­veau poste et Fran­cis Bacon a pris soin d’elle. Elle vécut avec lui jusqu’à sa fin agis­sant comme femme de ménage et cui­si­nière, mais assu­mant aussi des tâches plus excen­triques. Bacon avait par­fois recours à des acti­vi­tés dou­teuses et à ses délits mineurs : elle volait à l’étalage chaque fois qu’ils étaient en dif­fi­cul­tés pécuniaires.

En 1943, Bacon démé­nage au 7 Crom­well Place, un endroit grand mais désor­donné où des taches de pein­ture pou­vait pimen­ter la nour­ri­ture. Light­foot fai­sait par­tie inté­grante de l’endroit en atten­dant — dit-on — avec impa­tience l’érection nou­velle du gibet à Marble Arch où selon elle le pre­mier délin­quant à être pendu serait la duchesse de Wind­sor… Quoique à moi­tié aveugle, elle pou­vait selon les mau­vaises langues faire la dif­fé­rence entre un billet de dix shil­lings et un billet de livre.

Néan­moins tolé­rante pour son pro­tégé, elle était immer­gée dans le style de vie extra­va­gant de Bacon. Lui et Hall orga­ni­saient régu­liè­re­ment des par­ties de jeu illé­gales au cours des­quelles elle agis­sait comme véri­fi­ca­trice de cha­peaux et pré­po­sée aux toi­lettes. Et après la guerre, quand Bacon voya­geait avec Hall à Monaco, il l’emmenait avec eux et s’occupa d’elle jusqu’à son der­nier souffle. Il fut dévasté par sa perte, qui déclen­cha chez lui une période d’instabilité émotionnelle.

Maylis Bes­se­rie sou­ligne la ten­dresse de cette Nanny venue des Cor­nouailles. Elle contraste avec les vio­lences que subit très tôt Bacon. L’auteure rap­pelle autant l’humour et la gouaille inéga­lables de cette femme extra­or­di­naire confron­tée pour­tant au monde inter­lope des artistes dont elle igno­rait tout.

La roman­cière bio­graphe pro­pose aussi une vision de l’Irlande de la pre­mière moi­tié du ving­tième siècle dont les pay­sages, les décors et les ani­maux han­te­ront les toiles du peintre.

A tra­vers elle, Bacon prend une dimen­sion nou­velle. Ecoutons-la en par­ler à tra­vers la roman­cière : “C’est un enfant mer­veilleux (…) j’en ai vu pas­ser des drôles, il n’y en a pas deux comme lui, pas un qui arrive au talon de ce petit. Il ne fait rien comme tout le monde, il a tou­jours une idée der­rière la tête, tou­jours une parole rusée”.

Ce per­son­nage méconnu et cen­tral de la vie de Fran­cis Bacon le pro­té­gea de son tyran de père dans son enfance comme de ses pires excès à Londres. Light­foot fit donc tou­jours tout pour col­ma­ter les défaillances de sa famille et les siennes.

jean-paul gavard-perret

May­lis Bes­se­rie, La Nour­rice de Fran­cis Bacon, Gal­li­mard, collec­tion Blanche, 17 août 2023, 256 p. — 20,00 €.