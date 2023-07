Frères (Clément Marchand) — Festival d’Avignon 2023

Dans la vie, ensemble et distinctement

Le mes­sage d’accueil, enre­gis­tré, est dif­fusé : c’est en slam qu’on recom­mande l’extinction des télé­phones por­tables, qu’on anti­cipe, par jeu, ou par luci­dité, qu’une de ces machines son­nera : s’installe un cli­mat de sim­pli­cité et de com­pli­cité.

Le pro­pos ini­tial est on ne peut plus lisible : deux jeunes appren­tis en CAP cui­sine se découvrent, alors même que tout les oppose. Dis­tinc­tion de classe, homo­pho­bie, bri­mades potaches : ils tra­versent de façon impro­bable les épreuves ordi­naires de la vie. La réa­lité des voies de garage de la for­ma­tion est bien décrite. On assiste à la pré­sen­ta­tion tendre et iro­nique de la décou­verte par deux com­parses de leurs propres émo­tions. Le pro­pos est nar­ra­tif ; on suit la pro­gres­sion, les rêves et les décon­ve­nues des deux novices.

Si la démarche semble ini­tia­le­ment modeste, sem­blant se concen­trer sur deux caractères-types dif­fi­ciles à accor­der, la varia­tion des thé­ma­tiques et l’exploration des milieux fré­quen­tés par l’évocation de leurs traits les plus saillants rend le spec­tacle consis­tant.

L’écriture, légère, le jeu, plai­sant, se montrent dyna­miques et allègres ; les deux comé­diens vifs et géné­reux emportent le public dans une his­toire à la fois com­mune et extra­or­di­naire, que cha­cun pourra lire comme il le sou­haite. Il y a en effet de la psy­cho­lo­gie, de la socio­lo­gie dans l’exploration de l’évolution conjointe des deux amis. Un spec­tacle pri­me­sau­tier, mais tra­versé par l’incidence des déter­mi­nismes sociaux et pro­fes­sion­nels, consti­tuant fina­le­ment une repré­sen­ta­tion alerte, salu­taire et tendre.

chris­tophe giolito

Frères