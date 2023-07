Neige Sinno, Triste tigre (Rentrée littéraire 2023)

Le bour­reau

Née dans les Hautes-Alpes , après une thèse en lit­té­ra­ture amé­ri­caine, Neige Sinno s’est consa­crée à l’écriture et à la tra­duc­tion. Elle a publié un recueil de nou­velles La vie des rats, un essai sur les figures du lec­teur puis un pre­mier roman Le camion (POL) sur l’adolescence. Elle remonte dans “/Triste tigre plus loin et de manière encore plus douloureuse.

Entre 7 et 14 ans, la petite Neige fut vio­lée régu­liè­re­ment par son beau-père. En 2000, Neige et sa mère portent plainte et l’homme est condamné à neuf ans de réclu­sion. Des années plus tard, Neige Sinno arrive à écrire enfin le récit déchi­rant de ce qui lui est arrivé. Sans pathos, sans plainte son texte raconte, son his­toire d’enfant sou­mise à des viols sys­té­ma­tiques par un adulte qui aurait dû la protéger.

Elle com­mence par le por­trait du bour­reau plu­tôt que d’elle, la vic­time : “Le bour­reau, en revanche, c’est autre chose” écrit-elle “Être dans une pièce, seul avec un enfant de sept ans, avoir une érec­tion à l’idée de ce qu’on va lui faire. Pro­non­cer les mots qui vont faire que cet enfant s’approche de vous, mettre son sexe en érec­tion dans la bouche de cet enfant, faire en sorte qu’il ouvre grand la bouche. Ça, c’est vrai que c’est fas­ci­nant.” Et l’auteure d’ajouter “Même moi, qui ai vu cela de très près, du plus près qu’on puisse le voir et qui me suis inter­ro­gée pen­dant des années sur le sujet, je ne com­prends tou­jours pas”

Le texte au-delà des faits entraîne dans une réflexion puis­sante. Cette confes­sion porte autant sur eux et leur impos­sible expli­ca­tion que sur la pos­si­bi­lité de les dire, de les entendre. C’est aussi une explo­ra­tion autant sur le pou­voir que sur l’impuissance de la lit­té­ra­ture.

Pour s’en sor­tir et se dir,e la nar­ra­trice a dû inter­ro­ger d’autres textes, d’autres his­toires : Nabo­kov (“Lolita”), Vir­gi­nia Woolf, et de nom­breux autres textes sur l’inceste et le viol per­mettent de racon­ter ce qui s’est passé dans la tête du bour­reau qui lui a fait connaître la nuit et le mal pour la lais­ser ensuite et au mieux à la fron­tière des ténèbres et du jour.

Est-ce pour cela que l’auteure a quitté l’Europe pour le Mexique ? Tou­jours est-il qu’il n’existe pour elle ni rési­lience ou par­don. En repre­nant cette his­toire, il s’agit de ten­ter de tenir dans l’intensité et la fra­gi­lité des choses conçues dans la soli­tude et la colère tout en espé­rant “la folle et ridi­cule ambi­tion, qui est de faire voler ce monde en éclats.”

De celui qu’elle a long­temps perçu “comme un démiurge, un être plus grand que nature, (…) une créa­ture mytho­lo­gique, un Sisyphe, un Pro­mé­thée tor­turé par des démons.” elle a com­pris qu’il s’agissait d’ “un pauvre type qui a pro­fité de la vul­né­ra­bi­lité d’encore plus faible que lui”.

Venu dans les Alpes pour évi­ter les messes du dimanche et pro­fi­ter de la vie de grand air et de lumière il a pro­di­gué la nuit et l’étouffement. L’écœurement est exprimé avec une vérité confon­dante. Tout est ici sidé­rantt et terrible.

jean-paul gavard-perret

Neige Sinno, Triste tigre, P.O.L édi­tions, Paris, 2023, 188 p, — 20,00 €.