L’espèce humaine (Robert Antelme / Patrice Le Cadre) — Festival d’Avignon 2023

Anne Cou­tu­reau Copy­right MH

L’espoir uni­ver­sa­liste dans la détresse de l’exception destructrice

Une sil­houette frêle se déplace dans un espace noir, car­cé­ral, en mur­mu­rant. Ses pro­pos se fondent dans une musique dra­ma­tique, dont le volume aug­mente et qui se résout en un ensemble de cris. Cela com­mence par la des­crip­tion du bloc des latrines.

Anne Cou­tu­reau pose ses paroles déli­ca­te­ment dans un halo de lumière bla­farde. La série des termes pro­fé­rés consti­tue un dis­cours caver­neux qui semble nous venir d’outre-tombe. La médi­ta­tion porte sur ce qui reste, sur ces détails ténus qui consti­tuent fina­le­ment la teneur fon­da­trice de l’existence. Les phrases de Robert Antelme passent fré­quem­ment du détail à l’essentiel. Une pré­sen­ta­tion de la hié­rar­chie, du mépris constant qui l’accompagne dans la bru­ta­lité des coups et des pro­fé­ra­tions dégradantes.

C’est une démarche forte, res­ti­tuant la vio­lence per­ma­nente, ouverte et insi­dieuse qui imprègne tous les rap­ports sociaux. Une réflexion s’élabore sur la com­mu­nauté de notre espèce redé­cou­verte dans sa déchéance. Dans la des­crip­tion des maux ordi­naires de la vie en camp de concen­tra­tion (la faim, le froid, les poux), on passe de la tau­to­lo­gie au para­doxe.

La nar­ra­tion n’est pas tou­jours cohé­rente ; elle est sug­ges­tive, paraît se déployer comme si elle s’autosuffisait. Elle pré­sente des scènes de l’horreur ordi­naire, ana­ly­sées au prisme de leur capa­cité à révé­ler l’humanité, ou plu­tôt sa capa­cité à résis­ter à ce qui la menace et cherche à l’anéantir. Dans la plus grande détresse se mani­feste la pos­si­bi­lité inouïe de pro­cla­mer la faculté de s’opposer au pou­voir de destruction.