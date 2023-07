Henri Lœvenbruck, Les Disparus de Blackmore

Sur une île cou­pée du monde

Avec ce nou­veau roman, Henri Lœven­bruck change de registre, de per­son­nage prin­ci­pal et d’époque. Foin de Gabriel Joly le jour­na­liste dans le chau­dron de la Révo­lu­tion fran­çaise, pour don­ner nais­sance à une pétu­lante jeune femme, Lor­raine Cha­pelle, cri­mi­no­logue de vingt-quatre ans.

C’est le 24 octobre 1925 que Lor­raine débarque, sous une pluie bat­tante, du SS Cour­rier sur l’île de Bal­ck­more, venant de Guer­ne­sey. Elle est atten­due par Arnold, le major­dome de sir Ronald Wal­don. Elle y est déjà venue, quand elle avait douze ans, avec sa mère décé­dée récem­ment. L’hôtel où elle des­cend a perdu son lustre depuis la Grand Guerre.

C’est au bar, près de la che­mi­née, qu’elle est abor­dée par Edward Pierce à qui elle demande s’il est homo­sexuel. Il acquiesce et se pré­sente comme détec­tive privé. Il vient retrou­ver le père Pat Mol­loy. Celui-ci a sol­li­cité sa venue parce que l’île est secouée, depuis quelques mois, par des évé­ne­ments étranges. Il craint pour sa rai­son, voire pour sa vie.

Lor­raine est là à la demande de Sir Wal­don. Il a sol­li­cité ses ser­vices depuis qu’elle est diplô­mée en cri­mi­no­lo­gie. Depuis l’été, trois per­sonnes ont dis­paru. Or la troi­sième est Mar­ga­ret, sa petite fille, qui s’est vola­ti­li­sée le 2 octobre.

Lorraine Cha­pelle, fine, élé­gante, la coupe de che­veux à la gar­çonne, a adopté tous les sym­boles du com­bat pour les droits les plus élé­men­taires des femmes. Elle est la pre­mière femme à sor­tir de l’Institut de cri­mi­no­lo­gie. Elle s’est spé­cia­li­sée en méde­cine légale et en psy­cho­lo­gie cri­mi­nelle. Elle est dés­in­hi­bée et souffre sans doute de la mala­die de Pick.

Elle va faire équipe avec un enquê­teur ori­gi­naire de Can­ter­bury qui se pré­sente comme détec­tive de l’étrange. Cette orien­ta­tion lui est venue lors d’un voyage jusqu’à Constan­ti­nople en com­pa­gnie du père Molloy.

En s’inspirant d’une île réelle, le roman­cier crée un lieu à la fois issu de l’imaginaire, inté­grant des parts de mys­tère tout en gar­dant une cer­taine réa­lité. Le choix de la pla­cer près de côtes fran­çaises, d’en faire une par­tie des îles anglo-normandes, per­met de déve­lop­per une intrigue, dans l’Après Pre­mière Guerre mon­diale, avec les consé­quences que les com­bats ont eu sur les popu­la­tions.

L’auteur a révélé, dans une inter­view, avoir sillonné ces îles pour ancrer un récit flir­tant avec le fan­tas­tique dans une authenticité.

Avec cette île, il s’autorise un hom­mage aux lit­té­ra­tures dites popu­laires qui fai­saient fureur dans les années 1920, se rap­pro­chant des romans feuille­tons qui ont enchanté le XIXe siècle.

Avec ce duo d’enquêteurs dont les méthodes d’investigations dif­fé­rent, Henri Lœven­bruck conçoit une intrigue qui prend en compte le cadre, un cer­tain huis clos imposé par les cir­cons­tances, l’époque et la consan­gui­nité, le tout mêlé à de sombres secrets. Ainsi, Lor­raine et Pierce vont devoir se confron­ter à des sta­tues énig­ma­tiques, un culte malé­fique et une atmo­sphère délé­tère entre­te­nue, entre autres, par la confi­gu­ra­tion des lieux.

Cette enquête est enri­chie par de nom­breux apports et par les rap­ports, sou­vent diver­geant, des détec­tives qui n’ont pas la même ana­lyse des faits et des évé­ne­ments, ni la même étude des indices.

En post­face, l’auteur rend un vibrant hom­mage à son oncle Pierre, Pierre Lœven­bruck, qui fut éga­le­ment roman­cier dans les années 1930.

Avec Les Dis­pa­rus de Bla­ck­more, l’auteur s’ouvre de nou­veaux hori­zons roma­nesques dont les lec­teurs auront un plai­sir fou à en suivre les développements.

serge per­raud

Henri Lœven­bruck, Les Dis­pa­rus de Bla­ck­more, XO Édi­tions, février 2023, 528 p. — 21,90 €.