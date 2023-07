Welfare (Frederick Wiseman / Julie Deliquet) — Festival d’Avignon 2023

Mise en scène Julie Deliquet

Avec Julie André, Astrid Bayiha, Éric Cha­ron, Salif Cisse, Alek­san­dra de Cizan­court, Éve­lyne Didi, Oli­vier Faliez, Vincent Garan­ger, Zaka­riya Gou­ram, Nama Keita, Mexianu Mede­nou, Marie Payen, Agnès Ramy, David Sei­gneur et Thi­bault Perriard.

Tra­duc­tion Marie-Pierre Duha­mel Mul­ler ; adap­ta­tion scé­nique Julie André, Julie Deli­quet, Flo­rence Sey­vos , col­la­bo­ra­tion artis­tique Anne Bar­bot, Pas­cale Four­nier ; scé­no­gra­phie Julie Deli­quet, Zoé Pau­tet ; lumière Vyara Ste­fa­nova ; musique Thi­bault Per­riard ; cos­tumes Julie Sco­belt­zine ; marion­nette Carole Alle­mand ; assis­ta­nat aux cos­tumes Marion Duvi­nage ; habillage Nelly Geyres ; décors Fran­çois Sallé, Ber­trand Sombs­thay, Wil­frid Dulouart, Fré­dé­ric Gil­l­mann, Anouk Savoy — Ate­lier du Théâtre Gérard Phi­lipe Centre dra­ma­tique natio­nal de Saint-Denis ; régie géné­rale Pas­cal Gal­lepe , régie pla­teau Ber­trand Sombs­thay ; régie lumière Jean-Gabriel Valot ; régie son Pierre de Cin­taz ; tra­duc­tion en anglais pour le sur­ti­trage Panthea.

Pro­duc­tion Théâtre Gérard Phi­lipe CDN de Saint-Denis

Copro­duc­tion Fes­ti­val d’Avignon, Comé­die CDN de Reims, Théâtre Dijon Bour­gogne CDN, Comé­die de Genève, La Cour­sive Scène natio­nale de La Rochelle, Le Quartz Scène natio­nale de Brest, Théâtre de l’Union CDN du Limou­sin, L’Archipel Scène natio­nale de Per­pi­gnan, La Pas­se­relle Scène natio­nale de Saint-Brieuc, CDN Orléans Centre-Val de Loire, Les Céles­tins Théâtre de Lyon, Cercle des par­te­naires du TGP Avec le sou­tien du Groupe TSF, VINCI Auto­routes, The Per­shing Square Foun­da­tion, The Laura Pels Inter­na­tio­nal Foun­da­tion for Thea­ter, Alios Déve­lop­pe­ment, FACE Contem­po­rary Thea­ter, un pro­gramme de la Villa Alber­tine et FACE Foun­da­tion en par­te­na­riat avec l’Ambassade de France aux États-Unis, King’s Foun­tain, Fonds de Dota­tion Ambi­tion Saint-Denis, Région Île-de-France, Conseil dépar­te­men­tal de la Seine-Saint-Denis et pour la 77e édi­tion du Fes­ti­val d’Avignon : Fon­da­tion Ammodo et Spe­di­dam

Rési­dence La FabricA du Fes­ti­val d’Avignon

Cap­ta­tion en par­te­na­riat avec France Télé­vi­sions

Avec le sou­tien de l’Onda pour l’audiodescription

Les films de Fre­de­rick Wise­man sont pro­duits par Zip­po­rah Films.

Remer­cie­ments Patrick Braoue­zec, Pau­line Legros, Anna Genet, Samuel Jérôme–Bourgeois, Lucile Miège, Odile et Gérard Hau­de­bert, Madame Legal et l’équipe de l’école Vau­can­son de Paris, les élèves et les ensei­gnants des écoles L’Estrée, Louis Blé­riot et Jules Val­lès de Saint-Denis, le gym­nase Mau­rice Bac­quet de Saint– Denis, Pau­line MacEa­chran, Ben­ja­min Lar­si­mont et l’équipe du 110 Centre socio­cul­tu­rel coopé­ra­tif de Saint-Denis, Marie Poti­ron et Man­dela, Maty Diallo– Ouedda, Moussa Diallo-Ouedda, Keyah Ido-Benisty et Néhanda Ido-Benisty, Julien Gidoin