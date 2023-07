Richard Morgiève, La fête des mères (Rentrée littéraire 2023)

Ne connais­sant rien de la vie de Morgiève,je ne peux assu­rer que cette fic­tion est auto­bio­gra­phique. D’autant que l’auteur pré­tend le contraire et se veut trans­crip­teur d’une épo­pée tra­gique altière.

Mais si un doute sur­vient à ce sujet on le doit à l’auteur qui, fidèle aux consi­dé­ra­tion de Pierre Bayard sur le vrai et le faux, sur le men­songe de la fic­tion qui perce la vérité du réel, livre là un roman réa­liste dans le bon sens du terme.

Morgiève ne pré­tend pas trans­for­mer la forme roma­nesque mais il écrit avec brio. Cette his­toire de famille devient un “page tur­ner”. Tant en nou­veau Hervé Bazin qu’n Mau­riac, il connaît bien les familles et plus par­ti­cu­liè­re­ment celle de la haute bour­geoi­sie de Ver­sailles à qui il dit son fait.

En jaillit le héros, le révolté de la famille et nar­ra­teur. Il décrit son par­cours avec une cer­taine ala­crité même si le mot reste sans doute insuf­fi­sant car trop léger étant donné cette aven­ture de vie. Existe en effet tou­jours chez lui et même dans l’action une sorte d’indifférence.

Certes, il n’est pas déta­ché de ce qu’il fait– et pour preuve il a besoin de l’écrire. Mais demeure pour le nar­ra­teur et son “maître” une sorte d’ambiguïté dans ses sen­sa­tions. Mal­gré ses plus de 400 pages, ce livre est celui d’un silence exposé.