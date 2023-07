Savoir aimer la vie même quand on n’aime pas toujours la sienne : entretien avec Eric Brouet (Un possible amour)

Celui qui se dit “mini­ma­liste brouillon” est un pince-sans –rire et un amant qui s’occupe de sa (ou ses ?) compagne(s). Et c’est assez rare pour être sou­li­gné. Ajou­tons qu’un tel misan­thrope de longue date qui aime Mor­ton Feld­man et Motö­rhead est for­cé­ment de bonne compagnie.

Sen­sible à fleur de peau, l’auteur sait tou­te­fois mettre dans sa poé­sie les ingré­dients néces­saires à un déca­lage effi­cient propre à explo­rer les pro­fon­deurs de l’âme et du corps par la magie de la langue. Et si tout pré­tendu écri­vain peut obte­nir un résul­tat anec­do­tique réussi, Brouet fait mieux : il par­vient à la géné­ra­li­sa­tion qui fait d’un texte la somme exem­plaire de sen­sa­tions inex­pri­mées dont Pes­soa dit jus­te­ment qu’elle est intra­dui­sible dans une autre langue, ou une autre musique. Comme Beckett mais selon d’autres voix et voies, Eric Brouet touche un dit uni­ver­sel dans un rythme particulier.

Entre­tien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

La fin de mon cycle de som­meil, je me réveille natu­rel­le­ment en géné­ral entre 5h et 6h et après un café je pars pour une heure de sport (foo­ting, krav Maga, Yoga) c’est mon anxio­ly­tique pré­ven­tif. Pour être moins terre à terre , je n’aime pas tou­jours ma vie mais j’aime tou­jours la vie.

Que sont deve­nus vos rêves d’enfant ?

Je crois que je les ai oubliés, et je dirais : tant mieux.

A quoi avez-vous renoncé ?

A vrai dire, je ne renonce pas faci­le­ment et je dois chan­ton­ner inté­rieu­re­ment “Time is on my side” , ce qui s’avère être un peu plus faux chaque jour, mais je chan­tonne quand même.

D’où venez-vous ?

D’un milieu très petit-bourgeois, de la cam­pagne, père fonc­tion­naire, mère au foyer, de nulle part autre­ment dit.

Qu’avez-vous reçu en “héri­tage” ?

Je suis un self made man, pas arro­gant, je pense, bon je dirais l’amour de la musique, mes parents met­taient de la musique à la radio et j’arrêtais de pleurer…

Un petit plai­sir — quo­ti­dien ou non ?

Je ne suis pas tel­le­ment petit plai­sir… la sexua­lité tient une part impor­tante dans ma vie, donc je dirai du plai­sir (par­tagé, j’ose espé­rer) chaque jour… Et sinon, le café du matin…

Com­ment définiriez-vous la nature de votre poé­sie ?

Je dirais que j’écris de la poé­sie exis­ten­tielle, et que j’aime l’aspect ful­gu­rant de la com­bi­nai­son de mots, com­bi­nai­son d’idées qui vient on ne sait d’où (en cou­rant sou­vent, mais pas tou­jours), j’écris une poé­sie de l’angoisse main­te­nue à une dis­tance, par­fois courte, très par­fois grâce à l’énergie de la vie. Je ne suis pas doué pour la vie, mais j’ai la puis­sance, enfin je crois. J’aime aussi l’élégance du déses­péré qui est par­fois le seul à sou­rire avant d’aller dis­crè­te­ment se noyer…

Quelle influence les théo­ries Lit­té­raires (ou autres) ont sur elle ?

Enorme. Et puis j’oublie ce que j’ai lu, com­pris, ana­lysé, je vais tout chan­ger et je reviens à mon mini­ma­lisme par­fois brouillon, par­fois aiguisé voire tran­chant, la poé­sie c’est quand même un art brut, c’est du soi-même donc, faut y aller, faut ingé­rer, oublier et balan­cer sur le papier. La poé­sie c’est phy­sique je trouve, ça s’écrit debout…

Quel poids repré­sente le passé dans votre œuvre ?

Je ne suis pas sûr que l’on puisse qua­li­fier mon tra­vail d’œuvre, quant au passé, il ne m’intéresse pas ce qui m’intéresse, oui, ce sont les œuvres qui existent mais je dirais qu’elles sont là, elles sont présentes… »

Quelle est la pre­mière image qui vous inter­pella ?

Dif­fi­cile de remon­ter aussi loin, j’avais déchiré dans le dic­tion­naire Larousse la page où étaient repré­sen­tés les dif­fé­rents avions, j’ai sûre­ment été puni pour ça, à juste titre certainement.

Et votre pre­mière lec­ture ?

Je me sou­viens d’avoir lu et relu “Robin­son Cru­soë “dans une édi­tion car­rée rouge avec des étoiles dorées, j’adorais ce type, seul, loin de tout, qui orga­ni­sait sa vie libre­ment (du moins je le pen­sais à l’époque), je dois être un misan­thrope de longue date…

Quelles musiques écoutez-vous ?

J’écoute de la musique pra­ti­que­ment tout le temps, main­te­nant, là, j’écoute la “9 ème “de Mah­ler par Simon Rat­tle à la tête du Baye­ri­schen rund­funk. Je suis un fou de Mah­ler je dois avoir plus de 200 cd… j’écoute de la musique contem­po­raine, je la ferais remon­ter à Arnold Schoen­berg , jusque à Kaija Saa­riaho en pas­sant par Bou­lez, Varèse et Mor­ton Feld­mann. J’adore le rock des années 70, les Who, Deep Purple, Bowie (tout Bowie), Lou Reed, Alice Cooper. Avec mes enfants, nous sommes des grands fans de Motö­rhead, qu’ils ont vu plein de fois, moi quatre avec eux, à Londres au Hammersmith…

Quel est le livre que vous aimez relire ?

Je n’ai pas assez d’une seule vie pour relire… mais je dirais que le livre que j’ai le plus ouvert c’est “Ainsi par­lait Zara­thous­tra” et le pas­sage que j’ai le plus lu c’est “Des trois métamorphoses”…

Quel film vous fait pleu­rer ?

Je pleure assez faci­le­ment, plu­tôt dans la vie qu’au cinéma, je me sou­viens avoir pleuré devant “Fait divers” de Ray­mond Depar­don ; à un moment il y a un type com­plè­te­ment perdu, inapte à vivre dans notre monde, nau­fragé sans île bien­veillante. Je ne suis pas allé tra­vailler le lendemain.

Quand vous vous regar­dez dans un miroir qui voyez-vous ?

Par­fois la tête de mon père, et ce n’est pas très agréable… Je vois quand même un petit bout de qui je suis, peut-être.

A qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

A Jean-Luc Godard lorsque j’étais étu­diant en cinéma et j’avais com­mencé la lettre avec quelque chose comme : Vous qui êtes dans le cinéma tout en étant à côté, moi qui suis à côté du cinéma tout en étant dedans.. Godard était un dieu pour moi à l’époque, et on écrit pas à dieu…

Quel(le) ville ou lieu a pour vous valeur de mythe ?

Il y en a plu­sieurs quand même, déjà la ville en tant que telle, la place des pos­sibles, seule la ville est por­teuse d’un poten­tiel impor­tant, qui ne reste sou­vent que du poten­tiel. J’adore les villes et mes vacances, c’est visi­ter les capi­tales euro­péennes ; j’aime les musées, les salles de concert, et de plus en plus l’architecture sur­tout contem­po­raine… Je crois que Paris a une place à part, ville grande et petite en même temps. Je lis actuel­le­ment un livre sur les écrits bio­gra­phique de Wal­ter Ben­ja­min, il y a 6, 7 adresses d’hôtels où il à séjourné à Paris, vous pou­vez pas­ser votre après-midi sur les traces de Ben­ja­min, je suis des­cendu dans un hôtel à Mont­par­nasse où vécurent Sartre et Beau­voir, dans la salle de bain il y avait des car­reaux de faïences qui les repré­sen­taient sty­li­sés, là je serais presque heu­reux… dans l’hôtel de Sartre et Beau­voir, et on se balade, là une plaque sur un hôtel, Freud a séjourné ici, rue d’Argentine je crois en tous les cas près du Pan­théon, ou d’ailleurs je suis des­cendu dans l’hôtel des Grands hommes là même où Sou­pault et Bre­ton ont inventé l’écriture automatique…

Quels sont les artistes et écri­vains dont vous vous sen­tez le plus proche ?

La liste est très longue, main­te­nant il faut dif­fé­ren­cier les artistes et écri­vains que l’on admire (Frank Ghery, Anton Bru­ck­ner, Simone de Beau­voir, Céline, Lars Norén, Vir­gi­nia Woolf, Cio­ran, Nietzche, Samuel Beckett, Ing­mar Berg­man, Rothko, des dizaines d’autres) et ceux dont on se sent proche, peut-être d’Anton Webern, sa mort illustre par­fai­te­ment l’absurde, et le fait qu’il a peu com­posé et très court des œuvres de quelques minutes, par­fai­te­ment intran­si­geant, très peu de recon­nais­sance, peu joué aujourd’hui. Et puis j’aime son visage. C’est très impor­tant pour moi le visage des gens. Webern, c’est l’intellectuel artiste incompris…

Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

Je ne suis pas très enclin à fêter mon anni­ver­saire, ceux des autres si ça leur fait plai­sir, mais j’adore les cadeaux bien sûr, un ticket d’entrée pour la Rothko Chap­pel à Hous­ton, ou pour la tétra­lo­gie à Bayreuth…

Que défendez-vous ?

« La liberté. Vivre libre ou mourir. »

Que vous ins­pire la phrase de Lacan : “L’Amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas” ?

Ça c’est de la ful­gu­rance, c’est beau comme du Cio­ran ! Je crois qu’on n’apprend pas qu’en amour, mais je crois qu’on apprend, et que l’on arrive à cet état où don­ner et rece­voir ne sont plus la ques­tion. Parfois.

Que pensez-vous de celle de W. Allen : “La réponse est oui mais quelle était la ques­tion ?“

Il s’avère que je suis un vrai fan de Woody Allen, et que là par contre on n’a qu’une vie mais j’ai vu et revu et re-revu tous ces films…

Quelle ques­tion ai-je oublié de vous poser ?

« Com­ment faites-vous pour écrire de si bons livres ?

Entre­tien et pré­sen­ta­tion réa­li­sés par jean-paul gavard-perret, pour lelitteraire.com, le 15 juillet 2023.