Tableau d’une exécution (Howard Barker / Agnès Régolo) — Festival d’Avignon 2023

mise en scène Agnès Régolo

Avec : Maud Nar­boni, Kris­tof Lorion, Pas­cal Henry, Rosa­lie Comby, Nico­las Geny, Antoine Laudet

Lumières et scé­no­gra­phie Erick Priano ; musique Guillaume Sau­rel ; cos­tumes Chris­tian Burle.

Copro­duc­tion Scène 55 – scène conven­tion­née d’intérêt natio­nal art et créa­tion à Mou­gins, Théâtre Joliette – scène conven­tion­née d’intérêt natio­nal art et créa­tion – expres­sions et écri­tures contem­po­raines à Mar­seille, Théâtre Durance – scène conven­tion­née d’intérêt natio­nal art et créa­tion à Châ­teau Arnoux-Saint-Auban, Réseau Tra­verses – asso­cia­tion de struc­tures de dif­fu­sion et de sou­tien à la créa­tion du spec­tacle vivant en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Pôle Arts de la Scène – Friche La Belle de Mai à Marseille