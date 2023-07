Chiara Montani, L’Artiste et le Manuscrit interdit

La mort rôde dans les rues de la capi­tale de la chrétienté

Chiara Mon­tani pro­pose une nou­velle aven­ture pour les deux héros de son pré­cé­dent roman Le Mys­tère de la fresque mau­dite (fleuve noir — 2022). Après Flo­rence, Piero Della Fran­cesca, authen­tique peintre du Quat­tro­cento, et Lavi­nia, la nièce de Dome­neco Vene­ziano, sont à Rome, au cœur de la glo­rieuse capi­tale de la chrétienté.

En Avril 1459, alors que Piero se trouve chez ses amis Anto­nio et Lucre­zia della Valle, en com­pa­gnie de l’organisateur du futur chan­tier de res­tau­ra­tion du palais, il voit un éclair et les volets se fer­mer. La pièce est la proie des flammes. Piero est un des rares res­ca­pés de l’intense incen­die.

Le temps de lan­cer un chan­tier au Vati­can, il avait placé Lavi­nia chez son frère Marco à Borgo San Sepol­cro. Mais cela fait plu­sieurs mois qu’il est parti, lais­sant la jeune femme sans nou­velles. La nuit, celle-ci se fau­file dans l’atelier de son amant pour se livrer à la pein­ture, sa pas­sion. C’est là qu’elle est sur­prise par Aram, au ser­vice de Piero depuis dix ans. Ils devaient se rejoindre à Borgo. Il craint qu’il ne soit arrivé quelque chose à son maître. Il n’en faut pas plus à Lavi­nia pour par­tir pour Rome, contre l’avis d’Aram.

À Rome, elle retrouve un Piero pré­oc­cupé, peu heu­reux de la voir. Il finit par accep­ter sa pré­sence. La mort de Lucre­zia, à qui il était très lié, l’amène à recher­cher l’auteur de cet incen­die. Sur les lieux, il com­prend que la per­sonne visée était l’organisateur du chan­tier. Il retrouve un mor­ceau de la canne-épée qu’il por­tait.

Avec Lavi­nia, il s’introduit à son domi­cile et trouve, dans son écri­toire, un mes­sage sibyl­lin annon­çant une arri­vée. Sur le port, il apprend qu’un feu simi­laire a causé la mort d’un Grec. Sa veuve raconte que ce der­nier tra­vaillait à la tra­duc­tion d’un vieux codex grec. Leurs recherches les amènent à se confron­ter à de mys­té­rieux indi­vi­dus qui ne reculent devant rien, même pas le crime…

Si Piero est une figure impor­tante du roman, la véri­table héroïne en est Lavi­nia qui, sous des dehors très plai­sants, pos­sède une volonté de fer pour défendre sa liberté et assou­vir sa pas­sion pour la pein­ture, acti­vité inter­dite aux femmes de l’époque.

Alors que Piero est un authen­tique peintre et mathé­ma­ti­cien, Lavi­nia est sor­tie de l’imagination féconde de la roman­cière. Mais, elle aurait pu être réelle si un patriar­cat exa­cerbé par une reli­gion tyran­nique n’avait pas été aussi des­po­tique sur la moi­tié de l’humanité.

L’intrigue, fort bien rele­vée, mêle éso­té­risme, art et reli­gion avec des retour­ne­ments de situa­tions fré­quents ame­nés avec habi­lité, cohé­rence, se révé­lant sur­pre­nants jusqu’à un dénoue­ment bien inat­tendu.

Chiara Mon­tani déve­loppe nombre de sujets en s’appuyant sur une docu­men­ta­tion solide. Elle res­ti­tue le quo­ti­dien de cette époque et le contexte poli­tique qui met en scène plé­thore d’individus his­to­riques avides de richesses, de conquêtes, de gloire. Rien n’a changé sur la croûte ter­restre, sauf plus de gaz à effet de serre.

La Rome que fré­quente Lavi­nia est peu enga­geante, loin de la splen­deur qu’on pour­rait ima­gi­ner. La saleté est omni­pré­sente comme les ruines. La com­pa­rai­son avec Flo­rence est sans appel. Mais la roman­cière excelle à décrire l’art pic­tu­ral, ce que celui-ci engage, les dif­fé­rentes manières de l’aborder, les dif­fé­rentes matières uti­li­sées et les tech­niques mises en œuvre. Paral­lè­le­ment, elle décrit le fonc­tion­ne­ment quo­ti­dien de diverses couches sociales.

Avec ce second volet des enquêtes mou­ve­men­tées de ses deux héros, Chiara Mon­tani donne un récit superbe, riche en décou­vertes et en tension.

serge per­raud

Chiara Mon­tani, L’Artiste et le Manus­crit inter­dit (La Ritrat­tista), tra­duit de l’italien par Joseph Antoine, Fleuve noir, coll. “Thril­lers”, avril 2023, 400 p. — 22,90 €.