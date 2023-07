Matteo di Giovanni, True Places Never Are (exposition)

Nostal­gia

Il y a dans l’apparente “bana­lité” des pho­to­gra­phies de Mat­teo di Gio­vanni une mélan­co­lie qui peut être sug­gé­rée par un simple rideau tiré devant une fenêtre. Et par de telles prises, des sou­ve­nirs peuvent faci­le­ment nous appar­te­nir même en décou­vrant des lieux incon­nus à tra­vers les trois séries du pho­to­graphe italien.

Le titre de l’exposition est tiré de Moby Dick et rap­pelle le sens de ces images petit for­mat. Ce roman clé pour le pho­to­graphe lui per­met de consti­tuer un uni­vers qui n’appartient qu’à lui mais dont les inter­pré­ta­tions s’ouvrent à la méta­phore exis­ten­tielle.

Du docu­men­taire et des com­mandes pour la presse ou les ONG, le pho­to­graphe — amputé d’une jambe suite à un grave acci­dent et ins­tallé à Milan — a changé sa façon d’appréhender la pho­to­gra­phie, qui lui a d’ailleurs per­mis de remon­ter sa pente.

Dans les séries pré­sen­tées à Ber­lin, le regar­deur est entraîné au milieu de nulle part et un temps dif­fi­cile à déter­mi­ner ou près du delta du Pô sans la moindre pré­sence humaine et où l’espace devient impal­pable - mais encore à Pes­cara où le pho­to­gra­phie tente de se réap­pro­prier ses ori­gines.

Se voit ainsi en trois étapes com­ment le regard de l’artiste se trans­forme. Il y a là du Chi­rico qui tro­que­rait les archi­tec­tures muséales pour des arpents de vie.

jean-paul gavard-perret

Mat­teo di Gio­vanni, True Places Never Are, gale­rie la Gale­rie Robert Morat, Ber­lin, jusqu’au 29 juillet.