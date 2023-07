La métamorphose (Franz Kafka / Stéphanie Slimani) — Festival d’Avignon 2023

Prégnantes trans­for­ma­tions intimes

Un bruit sourd, une forme se meut dans le lit : la couette bouge de façon curieuse. En émergent des bouts de membres (pieds, mains) sur­di­men­sion­nés. Le corps de Killian Chap­put est uti­lisé dans son carac­tère aty­pique. Grand, gauche, leste, il alterne les figures gym­niques avec des mimiques simples, non dénuées d’un aspect ani­mal.



Une voix off, fémi­nine, métal­lique, égrène des défi­ni­tions, des don­nées objec­tives. De nom­breuses éty­mo­lo­gies donnent avec rai­son une obé­dience scien­ti­fique au pro­pos. On conjoint l’expérience exis­ten­tielle avec des frag­ments de traité d’entomologie.

La situa­tion de l’ex-voyageur de com­merce se dégrade pro­gres­si­ve­ment. Les paroles douces et lucides de la sœur de Gre­gor Samsa consti­tuent le der­nier lien entre­tenu avec l’humanité, c’est-à-dire avec l’amour désintéressé.

C’est une expé­rience déli­cate, entre mons­tra­tion et intros­pec­tion : le spec­tacle consti­tue une inter­pré­ta­tion juste de La méta­mor­phose, habillée et habi­tée par la musique élec­tro­nique déli­cate et puis­sante de Benoît Oli­vie. Un bel exer­cice de sty­li­sa­tion d’une grande œuvre lit­té­raire, baroque et sug­ges­tif, res­tant lisible et visuel­le­ment agréable.

Le tra­vail scé­nique consti­tue une per­for­mance esthé­tique et ath­lé­tique : on est entre le mime et la gym­nas­tique, pour consti­tuer une scé­no­gra­phie com­pul­sive. Le prin­cipe qui pré­side à la repré­sen­ta­tion est celui d’une alter­nance entre vision fan­tas­tique et mons­tra­tion de nos dif­fi­cul­tés quo­ti­diennes. C’est la pré­ca­rité de nos enga­ge­ments habi­tuels qui est exhi­bée et interrogée.