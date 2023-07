Eric Brouet, Un possible amour

Histoire

Pour cou­cher dans le même lit qu’une femme, il faut par­fois des acci­dents, des occur­rences (à savoir des “Et si”) et l’épaisseur de langue comme du monde.

Et en avant l’aventure de ce pre­mier roman du dra­ma­turge et poète Eric Brouet ! Il suf­fit qu’un coup de son­nette d’une femme qui se trompe d’étage pro­voque un coup de foudre — au moins dans la tête du héros.

Quelque chose s’ouvre : des corps se trouvent en émoi avant même toute union voire de son fan­tasme. Le tout pour échap­per au réel par ce que Bre­ton nomme l’amour fou, par une sorte de nou­velle Nadja.

Chaque page crée une pos­si­bi­lité d’épopée par ce que l’amour creuse. Il sculpte le poème de la vie où se comblent les ornières pour que coulent les ruis­seaux de l’hymne mis en action par la pré­sence d’une femme et que s’entende gran­dir l’herbe en deux jar­dins adjacents.

Par un tel livre peut se pen­ser et se nour­rir un temps scin­tillant : quand la lune s’allume, le soleil s’éteint puis il revient pour bai­gner des épaules nues. Elles rendent le regard autre par leur chair bue au souffle et la salive.

Existe là un sans fond qui pour­rait presque per­mettre de s’y abreu­ver toujours.

jean-paul gavard-perret

Eric Brouet, Un pos­sible amour, Bozon2X, 2023, 77 p. — 10, 00 €.