Les autres et l’un

(Kun­dera)



En modi­fiant de leur place habi­tuelle les mots, je réponds sans répondre d’eux. Sur la fron­tière du pré­sent et du futur j’en appelle à leur farce pro­phé­tique qui ouvre grandes les portes du cara­van­sé­rail idéo­lo­gique sans refu­ser le rendez-vous des ter­mites et les confu­sions quand dérape l’index de l’Un sur ce qu’ils ont surcodés.

Je prends donc les mots où ils se trouvent mais plus pour ce qu’ils valent. Leur goût salé de larmes ou de sang sur la langue ne s’impose pas pour autant. Que j’ai le front ridé de petits sou­cis n’empêche pas les mol­lets agiles de l’écriture. “Bon­jour, mon­sieur”, me disent les gogue­nards vocables. Mais qu’ils ne croient pas que j’oublie qui ils sont même si j’ai des poches sous les yeux.

Pas ques­tion qu’ils les rem­plissent. Ils doivent venir par paquets de syl­labes pas­ser avec moi un ou deux jours sans pour autant que je leur fasse le plai­sir de dîner avec eux. Ce n’est pas parce que je leur sou­ris que je ne les prends pas pour de pré­ten­tieux don­neurs d’ordre. Ils croient que je suis de leur monde, de leur bande et que de ma nuque je les approuve. Je n’oublie pas ce qu’ils font et ce qu’ils crachent dès que, les pos­sé­dant, ils nous asservissent.

jean-paul gavard-perret



photo Ed Clark