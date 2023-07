Anthony Pastor, La Femme à l’étoile

Un wes­tern féministe

Ce récit, dans un cadre hiver­nal où le froid et la neige règnent en maître, met en scène deux per­son­nages par­ti­cu­liè­re­ment atta­chants.

Han­tés par leur passé, par des cau­che­mars, ils revivent les moments déter­mi­nants qui les ont fait bas­cu­ler dans une vie de fugi­tifs. Ils sont pour­sui­vis par des forces de l’ordre, des forces dont cer­tains sont par­ti­cu­liè­re­ment gratinés.

Un jeune homme che­vauche dans les mon­tagnes ennei­gées du Mon­tana et repense à son père, un tyran, à sa mère, une femme sou­mise. Il est leur seul enfant. Il doit trou­ver le vil­lage de Pro­mesa sinon il va mou­rir de froid dans cet uni­vers glacé. Il trouve un pas­sage sur un ruis­seau, pas­sage qu’il s’empresse de démo­lir lorsqu’il a traversé.

Et les sou­ve­nirs désa­gréables resur­gissent. Il arrive dans ce vil­lage aban­donné à la suite d’une tra­gé­die quand une jeune femme, armée d’un révol­ver, lui bon­dit des­sus et le désarme. Elle porte une étoile. Elle le presse de repar­tir, il ne peut res­ter là. Cepen­dant, il s’installe à l’écart, dans une cabane en ruine qu’il retape som­mai­re­ment.

Peu à peu, il impose sa pré­sence. Il s’appelle Zachary Des­moines et elle se pré­sente comme Perla Sie­te­vi­das. Tous deux ont un lourd passé. Ils ont dû tuer, l’un pour défendre sa mère, l’autre pour sur­vivre à un mari bru­tal.

Ils ont, tous deux, un mar­shal lancé à leurs trousses. Ils vont devoir s’unir pour faire front à une meute déterminée…

Cet album expose un drame épique, nourri par les thé­ma­tiques fémi­nistes qu’Anthony Pas­tor aime appro­fon­dir. Cette his­toire s’inscrit dans une rébel­lion contre ce patriar­cat qui struc­ture nos socié­tés contem­po­raines et qui struc­tu­rait, de façon abs­conde, l’époque où se débattent les héros.

L’auteur invite ses lec­teurs à un huis clos dans lequel deux per­sonnes doivent trou­ver les moyens de se sous­traire au sort qui les attend, la pen­dai­son. Il conçoit son scé­na­rio en trois par­ties, de la trans­for­ma­tion du vil­lage en for­te­resse jusqu’à l’assaut final.

Au milieu de ces hommes, Perla est la véri­table héroïne. Avec son carac­tère indé­pen­dant, elle met en place des stra­té­gies, fait le coup de feu, se défend avec éner­gie. Elle pousse son com­pa­gnon d’infortune au com­bat.

Pre­nant nombre de codes visuels du wes­tern, l’auteur com­pose un décor rude où des ani­maux trouvent aussi leur place. Si les che­vaux sont indis­pen­sables, il ajoute des pré­da­teurs qui attendent le moment pro­pice pour intervenir.

Paral­lè­le­ment, il traite le rap­pro­che­ment des deux héros, d’abord moral certes par leur rup­ture avec leur famille, avec la société et rap­pro­che­ment des corps quand il faut dénu­der ceux-ci pour soi­gner les bles­sures. C’est aussi la quête pour un amour. Zachary, dès sept ans, n’affirmait-il pas : “L’amour m’attend quelque part.” ?

Anthony Pas­tor aime chan­ger de tech­nique au fil de ses albums. Pour celui-ci, il décide de se pas­ser des outils numé­riques et de tout faire à la main en s’appropriant les méthodes tra­di­tion­nelles. Il pro­pose un des­sin au pin­ceau et à la cou­leur directe où son trait est mis en valeur par des effets lumi­neux dûs à l’usage d’un lavis à l’encre bleue. Le résul­tat est excep­tion­nel. On en rede­man­dera pour ses futurs projets.

Avec cette Femme à l’étoile, Anthony Pas­tor reprend des thèmes du wes­tern qu’il ajuste à sa vision de la société dans un scé­na­rio éton­nant, porté par un gra­phisme qui doit faire école.

serge per­raud

Anthony Pas­tor (scé­na­rio, des­sin et cou­leurs directes), La Femme à l’étoile, Cas­ter­man, avril 2023, 264 p. — 27,00 €.