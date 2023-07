Eva Jospin, Palazzo

Matière vivante

Eva Jos­pin trouve au palais des Papes d’Avignon un lieu de dia­logue pour ses tra­vaux ici en lien avec l’architecture et la pierre nue. Dans le cadre de l’exposition Palazzo, cet ouvrage très illus­tré s’ouvre par un entre­tien de la créa­trice avec Pierre Wat.

Sont pré­sentes 40 œuvres, dont les impres­sion­nants pan­neaux bro­dés de la Chambre de soie, les monu­men­tales archi­tec­tures Nym­phées, Gal­le­ria ou Céno­taphe, et des des­sins où le motif végé­tal joue un rôle majeur.

Dans ce palais gothique la sculp­trice à la fois s’offre une plon­gée dans le temps et trouve dans une cité de pas­sion pour théâtre une lumière et une sen­sua­lité pro­pices aux œuvres qu’elle pro­pose ici.

Celle qui vou­lut deve­nir scé­no­graphe retrouve céans ses pre­mières amours quelle réa­li­sera d’ailleurs bien­tôt et pour la pre­mière fois à Lau­sanne. Pour elle, le car­ton brut est une matière non de tran­si­tion ou de pré­pa­ra­tion mais une matière finale.

Palazzo et ses forêts en hauts reliefs de car­ton ne cherchent pas à créer des his­toires mais des espaces où de tels récits pour­raient avoir lieu. L’oeuvre est donc l’évocation d’un pos­sible et d’un manque que le regar­deur peut com­bler entre contem­pla­tion et rêve­rie.

L’artiste, pour cela, mul­ti­plie les détails dans la concep­tion de son tra­vail qui trouve là une figu­ra­tion impres­sion­nante. “Côté cours côté jar­din” comme l’oeuvre en page de garde du livre l’illustre.

jean-paul gavard-perret

Eva Jos­pin, Palazzo, Gal­li­mard, Hors série Connais­sance, 28-06-2023, 60 p.