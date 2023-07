Marco Pesari, Rimini (exposition)

Rimini : double-face

Après avoir lon­gue­ment exploré le monde, Marco Pesari est revenu pour don­ner à voir son lieu le plus cher car natal : une Rimini tendre et exubérante.

Grâce aux archives de sa famille, son fameux pro­jet Rimini est visible dans son inté­gra­lité. De très nom­breux néga­tifs, jour­naux intimes, poèmes et notes inédites res­ti­tuent une vision his­to­rique de la Riviera des années 1990 dont Rimini fut la capi­tale officieuse.

Les contrastes nets en noir et blanc, les pre­miers plans, les flous, les jeux d’ombres font le style par­ti­cu­lier d’un tel poète de l’image qui se rap­proche par son oeuvre d’un Fel­lini.

Exit chez lui nar­ra­tions et expli­ca­tions. Les pho­to­gra­phies parlent par et pour elles-mêmes. Si bien que Rimini devient son œuvre auto­bio­gra­phique la plus sug­ges­tive et foisonnante.

La ville devient, sous son regard dénué de tout juge­ment, schi­zo­phré­nique : d’un coté, la pal­pi­tante, sym­bole d’été et de dolce vita, de l’autre le revers de tout cela, à savoir un uni­vers mélan­co­lique bien éloi­gné de la fête.

jean-paul gavard-perret

Marco Pesari, Rimini, Ala Isotta, Musée Fel­lini, Cas­tel Sis­mondo, Rimini, et Sala Allende, Palazzo Mar­tuzzi, Savi­gnano sul Rubi­cone, juillet-août 2023.