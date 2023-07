Enzo Crispino, Comme une pierre dans un verre

In memo­riam

Le 9 octobre 2023 mar­quera le 50e anni­ver­saire de la tra­gé­die de Vajont. Un glis­se­ment de ter­rain du mont Toc est tombé dans le réser­voir du bar­rage construit dans la val­lée de Vajont, à la fron­tière entre le Frioul et la Véné­tie. Ce débor­de­ment pro­vo­qua une inon­da­tion. Elle détrui­sit quatre com­munes et entraîna la mort de près de 2000 personnes.

Dino Buz­zati, ori­gi­naire de la zone détruite, avait com­menté la tra­gé­die dans les pages du jour­nal Cor­riere della Sera pour mieux rendre compte de ce qui se passa cette nuit-là en évo­quant l’image d’une pierre tom­bée dans un verre.

Enzo Cris­pino a voulu par ces images mon­tré com­ment le temps lime peu à peu cette catas­trophe : “Je vou­lais mettre en évi­dence l’érosion de la mémoire.” écrit-il.

Il a pho­to­gra­phié sur­tout et dans ce but le sanc­taire érigé pour une telle com­mé­mo­ra­tion. Et ce, en écho à l’ épi­taphe à l’entrée du musée des vic­times de Vajont : « Non, la mort ne met pas fin à tout si mille croix blanches sont res­tées sans nom deve­nues des reliques”.

A côté des pho­tos du mémo­rial, d’autres ramènent pudi­que­ment à la vie qui perdure.

jean-paul gavard-perret

Enzo Cris­pino, Comme une pierre dans un verre, 2023, L’Oeil de la pho­to­gra­phie, juillet 2023.