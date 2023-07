Alison Bignon, Murmure à l’abeille

Alison Bignon la butineuse

Alison Bignon pré­sente sa nou­velle série de pein­ture qui, comme toute son oeuvre, pro­pose l’étude des émo­tions, de leurs varia­tions, leur musi­ca­lité et leur vitalité.

Toute­fois ici, la plas­ti­cienne crée non seule­ment des intri­ca­tions mais des écla­te­ments de formes. “Une his­toire de fou­lard enla­cés”, “Forêt inté­rieure”, “Last day of sum­mer”, “Mur­mure à l’abeille”, “Par­ti­tion, ” Beau­ti­ful Tango”, etc. jouent d’un cer­tain épars-disjoint entre figu­ra­tion et abs­trac­tion en des cou­leurs de plus en plus douces, en des domi­nantes de bleus et de gris.

L’oeuvre devient de la sorte plus intime dans un rap­pel de la pein­ture extrême-orientale même si l’artiste ne cherche jamais à la copier. L’inspiration reste très per­son­nelle et tou­jours pudique : d’où le pou­voir d’imprégnation d’une telle oeuvre élé­gante et sophis­ti­quée mais au ser­vice d’une vision des pro­fon­deurs de l’être.

Chaque pièce devient un autre pays, un autre conti­nent, une autre vie. C’est aussi à la fois un repos et un éveil, une forme de néga­tion contre le néant et le nulle part. En nos temps de doutes, une telle oeuvre habi­tée est donc néces­saire.

Une telle poé­tique de la per­cep­tion demeure un appel et un rap­pel à la nature pro­fonde comme à une sen­sua­lité et qu’importe le temps car elle se construit non seule­ment par effet de sur­face mais de l’intérieur. Ce qui per­met, de cette façon, à un tel “éga­re­ment” de res­ter plus que légitime.

jean-paul gavard-perret

Ali­son Bignon, Mur­mure à l’abeille, Por­to­fo­lio, 2023, voir le site de l’artiste.