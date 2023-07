Sébastien Le Jean, Minuit moins une

Il est urgent… mais pour qui ?

Toby, jour­na­liste au Queens­town Jour­nal, est informé de la réunion d’un petit groupe d’hommes parmi les plus puis­sants de la Terre. Ils sont là pour éta­blir des scé­na­rii afin de sau­ver “l’élite” quand arri­vera l’effondrement.

Près de Paris, Fran­çois Dam­pierre, le PDG du plus grand groupe auto­mo­bile fran­çais, se rend à la Rési­dence où il a acquis un appar­te­ment… quelques 70 mètres sous terre. Il est inté­gré dans un bun­ker où tout est conçu pour vivre en autar­cie plu­sieurs années. Un bruit l’alerte mais il tombe, son whisky pré­féré a été dro­gué. Quand il reprend conscience il est entravé et un indi­vidu lui grave au cut­ter, un mes­sage dans le dos avant de l’asphyxier.

Le com­man­dant Ronan Séné­chal doit quit­ter la chambre où son épouse se repose après avoir donné nais­sance à un gar­çon. Son adjoint le presse de venir car il n’a jamais rien vu de pareil.

Dans la ban­lieue lyon­naise, un pêcheur ramène une main. La capi­taine Irina Kowalski retrouve son adjoint, le lieu­te­nant Roche, devant le corps que des plon­geurs ont récu­péré. Le mort a été tor­turé, aucune par­tie du corps n’a été épar­gnée. Un tech­ni­cien recon­naît un jeune you­tu­beur spé­cia­lisé dans le sur­vi­va­lisme et l’écologie.

Les ser­vices de Ronan iden­ti­fient un ADN, celui du you­tu­beur. Or, celui-ci a été assas­siné bien avant Dam­pierre. Les deux équipes de poli­ciers vont devoir coopé­rer et plon­ger dans l’univers sul­fu­reux des acti­vistes pour qui le chan­ge­ment cli­ma­tique est une aubaine…

Ce roman est paru en grand for­mat aux Édi­tions Liana Levi en 2022 sous le titre Le grand effon­dre­ment. La pré­sente édi­tion en poche porte le titre Minuit moins une, un titre qui semble plus appro­prié au contenu et aux grands thèmes qui le tra­versent. En effet, le roman­cier aborde, selon dif­fé­rents angles, cette fin de l’humanité illus­trée par cette hor­loge qui marque les der­nières secondes avant l’embrassement final.

Paral­lè­le­ment, il traite du sur­vi­va­lisme, cette manière de vivre en totale auto­no­mie dans un milieu natu­rel, même très hos­tile. C’est aussi la recherche d’une vie plus proche de la nature, déta­chée de cette société trop tech­no­lo­gique. Il pointe cepen­dant, avec un humour féroce, cette ten­dance qui se répand : “… un pur pro­duit d’aujourd’hui, qui dit détes­ter la société moderne mais qui ne se sépare jamais de son smart­phone.”

Il struc­ture une intrigue où les plus riche cherchent à se pro­té­ger des cala­mi­tés toutes proches selon les chantres du catas­tro­phisme mais qui en pro­fitent pour pro­po­ser des solu­tions qui leur per­mettent de se gaver, qui tolèrent des débor­de­ments insup­por­tables comme des évé­ne­ments spor­tifs dans des lieux abso­lu­ment contes­tables, éco­lo­gi­que­ment parlant.

Sébas­tien Le Jean met en scène deux enquêtes menées par deux groupes de poli­ciers qui connaissent des dif­fi­cul­tés per­son­nelles. De plus en plus, les enquê­teurs s’humanisent, connaissent des failles, des épui­se­ments. La mode n’est plus à ces détec­tives mani­chéens que rien ne rebu­tait, fai­sant le coup de poing à l’envi en consom­mant force bois­sons fortes.

Mais ces enquêtes res­tent dif­fi­ciles, dan­ge­reuses car elles débouchent sur des orga­ni­sa­tions prêtes à tout pour atteindre leurs buts. L’auteur intro­duit dans son récit Vik­tor Kief­fer, l’auteur d’un essai, Se pré­pa­rer à l’effondrement, qui sus­cite nombre de voca­tions pour le meilleur mais sur­tout pour le pire. Il évoque aussi, pour illus­trer cela, la théo­rie de la dinde inductiviste.

Sébas­tien Le Jean signe un pre­mier roman, un thril­ler effi­cace, en ten­sion, s’appuyant sur une actua­lité plus que brû­lante jusqu’à un final en apothéose.

serge per­raud

Sébas­tien Le Jean, Minuit moins une, Folio poli­cier n° 986, avril 2023, 466 p. — 9,70 €.