Marjorie Perloff , L’échelle de Wittgenstein — Le langage poétique et l’étrangeté de l’ordinaire

La saveur de l’hybride

Marjo­rie Per­loff ras­semble des cita­tions de Witt­gen­stein ou autour de son oeuvre pour en tirer ses propres inter­pré­ta­tions. Elle crée en même temps une sorte de bio­gra­phie roman­cée dans ce qui tient pour­tant et à la base d’un essai conta­miné par ces effets de fic­tion, non sans rap­port avec le réel de l’écrivaine.

Dès lors, ce qui pour­rait res­ter un essai théo­rique se trans­forme en une hybri­da­tion opé­ra­tique issue du Trac­ta­tus de Witt­gen­stein.

Une cer­taine vision exis­ten­tielle passe ainsi par une com­pré­hen­sion duale entre l’abstraction de la médi­ta­tion phi­lo­so­phique et la plas­ti­cité d’une déam­bu­la­tion vitale. Le texte devient ce fai­sant une mar­que­te­rie de réflexions ini­tiées par l’œuvre de phi­lo­sophes comme des écri­vains que Witt­gen­stein influença et conti­nue à influen­cer, de Ger­trude Stein, Samuel Beckett à Robert Cree­ley et Ros­ma­rie Wal­drop entre autres et aux­quels l’auteure fait un sort ana­ly­tique.

Il y a ainsi et par la bande une approche par ces auteurs des divers genres lit­té­raires à l’exception de la poé­sie que la créa­trice éva­cue dans son refus du lyrisme et de sa facticité.

Tout cela est ambi­tieux et l’auteure se balade entre phi­lo­so­phie, roman et les formes de vie qu’elle et il exaltent avec un plai­sir d’une sorte de conver­sa­tion avec elle-même sans que cela ne tombe dans le pur soli­loque là où la langue devient une aven­ture riche lorsque cela s’impose en détails et anec­dotes dissonantes.

jean-paul gavard-perret

Mar­jo­rie Per­loff , L’échelle de Witt­gen­stein — Le lan­gage poé­tique et l’étrangeté de l’ordinaire, tra­duc­tion de Robin Séguy, Édi­tions Ques­tions Théo­riques, février 2023, 352 p. — 20,00 €.