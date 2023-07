Slim Aarons, Italian Rivieras

La Dolce Vita

Des années 1960 aux années 1980, Slim Aarons visi­tait Porto Ercole, Capri et les côtes bran­chées ita­liennes pour mon­trer un monde inédit de jouis­sance et d’élégance.

La guerre finie, une dolce vita s’empara d’une marge de la société (la plus riche) que le pho­to­graphe docu­mente à sa façon. Les Amé­ri­cains for­tu­nés, des stars et man­ne­quins venaient s’encanailler dans des vil­las luxueuses de Ligu­rie et d’autres régions de la pénin­sule.

Le pho­to­graphe créa des pho­to­gra­phies cou­leurs, nou­velles pour l’époque, afin de dévoi­ler la jet set dans des revues sur papier glacé (“Holi­day” par exemple)

Les côtes ita­liennes évoquent une insou­ciance fan­tas­mée ou bien réelle pleine de mon­da­ni­tés, de prin­cesses. La plu­part sont oubliées, que ce soit Alana Col­lins, Sté­pha­nie Richard­son, Lucre­tia Moroni ou la com­tesse Fabri­zia Cit­te­rio.

Certes, le regar­deur d’aujourd’hui peut recon­naître dans un coin Tony Cur­tis aux milieux de corps bron­zés et las­cifs dans la grâce et l’érotisme que sug­gèrent ces étés italiens.

Tout est devenu sur­anné mais un charme opère encore à la vision de cette paren­thèse enchan­tée, là où cer­taines pho­to­gra­phies ont acquis avec le temps quelque chose de risible dans ce mode de vie déme­su­ré­ment riche d’un tout petit nombre.

Cette vie fac­tice accorde néan­moins un aspect de fic­tion à une telle réa­lité de rêves — fussent-ils frelatés.

jean-paul gavard-perret

Slim Aarons, Ita­lian Rivie­ras, Édi­tions Louis Vuit­ton, col­lec­tion « Fashion Eye », Paris, 2023, 112 p. — 55,00 €.