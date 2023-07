Rutile, Fred Remuzat & Alice Scimia, Carma de Portepoisse

Quand sévit la malchance

Chances, poisse, mal­chances, mal­heurs, se suc­cèdent à un rythme sou­tenu dans un récit qui met en scène une mer­ce­naire qui rêvait d’un autre des­tin et une prin­cesse pour qui tout va de tra­vers. Le par­cours des deux héroïnes est par­ti­cu­liè­re­ment mou­ve­menté, mais les retour­ne­ments de situa­tions existent et peuvent faire bas­cu­ler les existences.

Dans une auberge, Carma, une mer­ce­naire, dis­cute avec un mar­chand qui veut lui ache­ter les lor­gnons de saint Pres­byte. Quand elle découvre les grosses malé­dic­tions dégueu­lasses que la relique peut engen­drer, elle refuse ver­te­ment.

C’est alors qu’elle entend un aboyeur recru­ter pour la quête de la relique de saint Purgé. Elle s’engage pen­sant qu’elle ne craint rien car elle sait que cette recherche est une arnaque. Mais quand on n’a pas de chance, tout est pos­sible. Elle l’apprend à ses dépens.

Essayant de reprendre des forces chez elle, elle reçoit la visite de Lomél­lie, une prin­cesse mau­dite qui a causé la chute de son royaume par sa mal­chance. Et, de fait, les catas­trophes s’enchaînent pour Carma qui voit son des­tin lié à celui de la jeune femme.

Mais Lomél­lie est pour­chas­sée par le sire Her­cule Bor­day de Noailles, un pala­din béni des dieux qui veut la traî­ner en jus­tice et l’éliminer. Com­ment Carma peut-elle se sor­tir de ce guê­pier entre l’homme à qui la chance sou­rit et la fille mau­dite entre toutes ?

Avec ce scé­na­rio placé sous le signe de la mal­chance, la scé­na­riste porte un regard affuté et cri­tique sur tout ce qui est super­sti­tion, tout ce que génère ce genre de cré­du­lité. Certes, il est des situa­tions où les dif­fi­cul­tés s’accumulent mais ne peut-on pas agir sur la façon de vivre ces moments.

Le cadre retenu est ins­piré de l’Empire byzan­tin, un empire dont la chute, une sorte d’apocalypse, a été une des crises majeures du monde de l’époque. Mais outre cette dénon­cia­tion de tout ce qui est super­sti­tion, l’album est un concen­tré d’humour. Dès le pre­mier car­touche, celui-ci foi­sonne, se déve­loppe et touche tous les domaines. Entre les dif­fé­rents saints aux noms si impro­bables, les patro­nymes des pro­ta­go­nistes, ce sont les situa­tions cocasses qui se suc­cèdent, les réflexions déca­lées qui truffent des dia­logues pétillants. On ne s’ennuie pas une seconde.

D’autant que le des­sin semi-réaliste de Fred Remu­zat apporte son concours avec nombre de détails amu­sants, une expres­si­vité débri­dée des acteurs. Avec dyna­misme, d’un trait assuré, il met en images de belle manière cette gale­rie de per­son­nages, les place dans des décors inté­res­sants par leur variété. La mise en cou­leurs d’Alice Sci­mia, aux teintes vibrantes, concoure à inten­si­fier les ambiances.

Carma de Por­te­poisse est un album qui se découvre avec inté­rêt pour le trai­te­ment du thème, pour son humour décalé, omni­pré­sent et pour sa belle mise en images.

serge per­raud

Rutile (scé­na­rio), Fred Remu­zat (des­sins) & Alice Sci­mia (cou­leurs), Carma de Por­te­poisse, Bam­boo, Label “Dra­koo”, juin 2023, 56 p. — 15,90 €.