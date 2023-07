Daniel Corbu, Conseils pour tromper les ténèbres

Traduc­trice — inter­prète — experte judi­ciaire près la Cour d’Appel de Limoges, auteure, tra­duc­trice lit­té­raire et édi­trice aux édi­tions Constel­la­tions. Ama­lia Achard est membre de plu­sieurs asso­cia­tions et fon­da­tions lit­té­raires de France, Canada et Liban et a reçu plu­sieurs prix lit­té­raires, dont le Pre­mier Prix Spé­cial de la SPAF (Société des poètes et artistes de France) pour le roman auto­bio­gra­phique Errances, en 2022.

Médi­ta­tion trans­cen­dan­tale dans la poé­sie de Daniel Corbu

« Voilà des années que je pro­mène dans les rues / l’idée d’un grand poème / comme si je pro­me­nais ma mort », nous confie le poète Daniel Corbu depuis sa geôle, empri­sonné dans le monde mira­cu­leux des mots.

Illustre voix de la lit­té­ra­ture contem­po­raine rou­maine, la poé­sie épouse har­mo­nieu­se­ment la forme de ses réflexions tels les liquides la forme des réci­pients qui les contiennent. Son recueil Conseils pour trom­per les ténèbres, récem­ment paru aux édi­tions Jacques André, est, entre autres, une phi­lo­so­phie trans­cen­dan­tale de la vie, de la mort, de l’humain – une phi­lo­so­phie propre éla­bo­rée à par­tir d’une pro­fonde intros­pec­tion et d’un regard aigu sur le monde, sur l’univers, sur ce que l’on soup­çonne se trou­ver au-delà le visible : « Au milieu d’incompréhensibles eucha­ris­ties je vois l’ange / et l’aspect copu­la­tif du verbe / être un être. »

La vie est-elle uni­que­ment « l’ensemble des forces qui résistent à la mort » ? (Xavier Bichat dans Recherches phy­sio­lo­giques sur la vie et la mort). Si les vers de Daniel Corbu ne pré­tendent pas appor­ter des réponses, ils consti­tuent en échange d’entêtants ques­tion­ne­ments, des recherches, des tour­ments, des regards scru­tant le dedans et le dehors de soi, là où l’on espère déni­cher le moindre indice éclai­reur.

Et, pour­quoi pas, un aperçu de ce que sera notre immi­nente éter­nité. Cette obsé­dante vie « à usage unique » n’est fina­le­ment, peut-être, qu’un tas d’illusions qui jour après jour, seconde après seconde, « se trans­forment en cadavres / que les hommes oublient d’enterrer ».

Quant à l’éternité, aucun pré­sage pal­pable depuis ce pré­sent sans fenêtres, ou avec des « fenêtres aveugles ». Com­ment réagit le poète face à cette bar­rière ? « Pro­fon­dé­ment irrité par l’éternel pré­sent / j’ai versé des larmes bou­le­ver­santes / et éclaté d’un rire post­mo­derne ».

Le rire comme atti­tude finale face à l’impossible et l’incompréhensible. Le rire comme d’une fable à la morale her­mé­tique ou tout au plus ésotérique.

Il faut croire que sur le sens de la vie, on n’est pas fixé puisque cha­cun ses opi­nions ou tout sim­ple­ment, parce que l’on ne peut pas com­prendre la nature des choses et la rai­son de leur exis­tence, comme le disait Dante, à tra­vers Vir­gile, dans sa Divine Comé­die. Mais, ce dont on est cer­tain, c’est que dedans « s’y cache aussi la mort » que le poète Daniel Corbu aborde fron­ta­le­ment et sans tabou, car à ses yeux, elle pour­rait être « une mélo­die galante ».

De ce fait, il ne cherche ni la fuir, ni la vaincre, mais se pré­pare à un bien mou­rir exem­plaire, en phi­lo­sophe, en sage, pro­ba­ble­ment en accord avec Kant qui appe­lait l’humain un « être-pour-la-mort » :

« La Dissolution

(J’avais com­mencé à mou­rir trop tôt)

[…]

J’avais com­mencé à mou­rir et cela se voyait.

Mes amou­reuses mes amis mes voi­sins disaient :

Tu ne vois pas que tu meurs c’est évident pourtant

et avec quel faste éhonté, impardonnable

sous les yeux de tous tu te dis­sous comme une eau

qui court sans but au sein des profondeurs

comme un tré­sor tombé entre des mains percées ! »

En paral­lèle et en cohé­sion avec son intros­pec­tion, ses explo­ra­tions et son désir de com­prendre, Daniel Corbu adopte la poé­sie comme arme, outil et bou­clier, ou comme com­pagne de route à tra­vers cette aven­ture qu’est l’existence. En vérité, on ignore si c’est lui ou plu­tôt elle qui l’a choisi. Certes est qu’ils font un beau couple. Unis à vie, pour le meilleur et pour le pire :

« Un vers amer tou­jours s’attardera en moi.

[…]

Beau­coup diront :

Voyez Daniel Corbu

le poète mau­dit qui parle de l’être

de l’univers de ses faits glo­rieux et inconnus

des ago­nies des cités fati­guées et autres balivernes

méta­phy­siques, l’ennemi mortel

de la poé­sie sentimentale ! »

Lorsqu’on lit les vers de Daniel Corbu, on ne se résume pas à l’appréciation de leur beauté exquise. En effet, ce n’est pas juste de la beauté que le poète nous offre. Il nous incite aussi à la réflexion, au retour à l’essentiel, à notre condi­tion humaine. Voire plus.

« Puis j’ai écrit noir sur blanc :

vivre est proche de la nausée

être soi-même, pure folie ! »

Daniel Corbu, Conseils pour trom­per les ténèbres, éd. Jacques André, juin 2023 — 12, 00 €.