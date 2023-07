Clark et Pougnaud, Une certaine idée du bonheur (exposition)

Une cer­taine idée du trompe-l’oeil

Clark et Pou­gnaud sont un couple d’artistes fran­çais, la seconde est peintre, pense les mises en scène, fabrique les décors et le pre­mier est pho­to­graphe et fait en consé­quence le choix des prises de vue. Cer­tains élé­ments, objets ou per­son­nages sont pho­to­gra­phiés sépa­ré­ment puis insé­rés ensuite aux décors.

Leur tra­vail témoigne d’une sin­gu­lière trans­ver­sa­lité et leur démarche est tra­ver­sée de réfé­rences pic­tu­rales du XXe siècle : Edward Hop­per, René Magritte et le sur­réa­lisme belge.

Les artistes fusionnent leurs deux tech­niques dans une esthé­tique théâ­trale mais depuis trois ans ils renoncent aux tech­niques de post-production au pro­fit de la prise de vue d’installations. “Fetish” est par exemple ins­piré par des col­lec­tions hété­ro­clites d’objets, et pour­suit une recherche post-surréaliste. “A Poils” décline la thé­ma­tique de la peau avec uti­li­sa­tion de modèles.

Un tel tra­vail crée avant tout un monde oni­rique, mys­té­rieux et fas­ci­nant qui oblige le regar­deur à un temps d’arrêt pro­fi­table afin de nour­rir son ima­gi­naire d’un monde dif­fé­rent pour ouvrir la nuit de l’âme à cer­tains édens levants.

jean-paul gavard-perret

Clark et Pou­gnaud, Une cer­taine idée du bon­heur, Gale­rie XIII, Paris, du 9 juin au 29 juillet 2023.