Rodolphe & Christophe Dubois, Terre — t.03 : “La fin des Temps”

L’affron­te­ment final

Pip, celui qui au début du cycle a décou­vert Man­dor à l’intérieur d’une tombe, a lu le jour­nal tenu par celui-ci. Il lui revient donc la charge de racon­ter la fin de l’histoire des pas­sa­gers du Jupi­ter et l’affrontement entre les Sur­vi­vants et les Intégraux.

Pip revient sur les retrou­vailles entre Man­dor et Yss, sa sœur, qui vivait avec le héros. Lorsqu’il est fait pri­son­nier, il est amené dans le vais­seau. Yss a changé, elle a pris vingt ans. Elle lui reproche vive­ment de l’avoir aban­don­née quand elle a sauté sur une bombe. Si elle est encore vivante c’est parce qu’elle a été recueillie et soi­gnée par ceux que Man­dor consi­dère comme des enne­mis. Elle a adhéré à leur croyance, L’Ordre de la Courbe, et s’est même mariée avec Jean d’Orgueil, le grand prêtre de cette reli­gion.

Celui-ci, devant le refus de Man­dor de se conver­tir, le condamne au broyeur. En atten­dant, il est empri­sonné avec un mys­té­rieux indi­vidu qui se dit un voya­geur, un obser­va­teur qui arpente le monde. Or, il dis­pose de res­sources insoup­çon­nées même s’il ne les uti­li­sait pas jusqu’alors. Et avec lui com­mence pour le héros une ultime aven­ture qui…

Jouant avec les failles d’une boucle tem­po­relle, le scé­na­riste replace les pro­ta­go­nistes dans des époques dif­fé­rentes pour assu­rer leur rôle. Si Man­dor est un être hybride, un Androïde si humain, ceux qui l’entourent sont les des­cen­dants des res­ca­pés de la catas­trophe qui a détruit l’immense nef qu’était le Jupi­ter. Dif­fé­rentes com­mu­nau­tés se sont consti­tuées en fonc­tion de leur lieu d’installation et, comme tou­jours avec l’humain, cela finit par des conflits.

L’action est très pré­sente et l’introduction de nou­veaux per­son­nages auto­rise des déve­lop­pe­ments inédits. La dif­fé­rence d’écoulement du temps entre l’intérieur de la colos­sale épave et le reste de la Terre per­met des varia­tions fort inté­res­santes et des rap­ports entre les acteurs éton­nants, dif­fi­ciles, mais aussi émo­tion­nels. Le scé­na­riste dénonce les dérives sec­taires qui renaissent sans cesse, même dans des socié­tés qui repartent de zéro.

Depuis 2017, la paru­tion du pre­mier tome, Chris­tophe Dubois assure un gra­phisme dont la qua­lité ne se dément pas. Il exé­cute des per­son­nages réa­listes qu’il place dans des décors peu com­muns, jouant avec toutes les pos­si­bi­li­tés offertes par l’art gra­phique, des pers­pec­tives sub­tiles, des axes impro­bables de vues avec une belle maî­trise.

La fin de la saga ne dément pas l’attrait pour cette série qui offre une belle variété de situa­tions, joue avec le temps et des concepts de science-fiction. C’est une belle réus­site scé­na­ris­tique et une excep­tion­nelle mise en images valo­ri­sée par le choix de l’éditeur d’un grand format.

serge per­raud

Rodolphe (scé­na­rio) & Chris­tophe Dubois (des­sin et cou­leur), Terre — t.03 : La fin des Temps, Édi­tions Daniel Maghen, mai 2023, 72 p. — 16,50 €.