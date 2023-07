Olivier Vossot, Fils

Le père lui-même ne se quitte jamais

Etre fils n’est pas simple. Sur­tout lors de cer­taines confi­gu­ra­tions où “au bout, tout n’a pas été vaincu encore / en moi espère l’enfant avant moi / mon père” (p. 54). Si bien que pour une fois le poids de l’enfance ne repose pas seule­ment sur les épaules mater­nelles.

Même si la femme doit par­ta­ger la souf­france de cette “moi­tié” à aimer et qui coupe en deux à la fois la mère et le fils.

A par­tir de là, l’auteur remonte un périple où, pour se gar­der de sa parenté, il doit dis­pa­raître en lui-même, deve­nir ombre qui s’allonge, “aban­donné de toi pour ne pas sen­tir / que je l’étais déjà”. Le père lui-même ne se quitte jamais.

Pas plus que sa détresse pour celle de l’enfant qui dut apprendre cette patience qui ne devait pas être celle d’un enfant.

Et en trois chants, Oli­vier Vos­sot évoque toute la charge affec­tive qu’il dut sup­por­ter. La fêlure du père devint sa propre fra­gi­lité et il dut regar­der sa bles­sure comme, dit-il, “je regarde gran­dir mon propre fils”.

Celui qui dans sa jeu­nesse, impuis­sant, n’eut “d’autres mains que ses yeux” clame son inno­cence et espère que ce père enfin se perde dans ce regard qu’il porta sur celui qui, trop lourd de lui-même, n’eut pas de réelle atten­tion à lui. Pour autant, nulle haine mais ce lamento.

Vossot ne peut que reve­nir sans cesse face à ce qui fut et qui, mal­gré tout, ne peut que demeu­rer. Et ce, même si ce fils, comme mau­dit de lui-même, pour sur­vivre, relève la tête.

Là où le corps tient le noir et retient tout autant que celui du père en son oxy­mo­rique “clair déchi­rant”.

jean-paul gavard-perret

Oli­vier Vos­sot, Fils, La Crypte, Haget­mau, avril 2023, 106 p. — 15,00€.