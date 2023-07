Vincent Annen, Nous était un village

L’archi­tecte ailé

Vincent Annen, comme il le pré­cise lui-même, pro­pose un recueil “écrit dans la langue de la pous­sière”. Et c’est très bien ainsi car cette langue est mul­tiple et n’appartient pas aux humains mais à l’herbe des che­mins, aux murs en ruines et où ceux qui n’ont pas perdu leur ima­gi­naire peuvent encore recons­truire un vil­lage comme ils l’ont bâti dans leur enfance.

Avec sa propre voix, plu­tôt que de le des­si­ner, le poète le trans­forme en souffle et selon Maxence Amiel, pour le dire, le poète “livre ses phrases en forme de mai­sons”. D’où la construc­tion d’une chi­mère entre l’entier et le par­cel­laire.

Et qu’importe si des malo­trus trouent le sac de feutre rem­pli “de cieux laids, lesté de terre ferme”. Le tout est de dres­ser trappes et col­lets pour ces méchants.

Et c’est ainsi que le poète était vil­lage et d’une cer­taine manière le reste où tout demeure pos­sible, comme le prouve super­be­ment ce pre­mier livre.

jean-paul gavard-perret

Vincent Annen, Nous était un vil­lage, Haget­mau, avril 2023, 70 p. — 14,00 €.