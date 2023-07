Décou­vertes

Au som­met de la mai­son des grands-parents de Car­lotta di Lenardo en Ita­lie, il y a une salle qui abrite la biblio­thèque.

Une porte cachée parmi les éta­gères s’ouvre sur un gre­nier secret, une grande pièce domi­née par un énorme che­min de fer modèle, que son grand-père a construit et a ajouté et com­plété pen­dant toute sa vie.

Si signi­fi­ca­tif que ce soit pour sa rela­tion avec lui, un jour, au cours d’un repas en famille, il lui a révélé une autre de ses pas­sions peu secrètes : son amour durable pour la pho­to­gra­phie. Mieux : il lui a per­mis de par­ta­ger ses archives de plus de 8 000 pho­to­gra­phies — un cor­pus d’œuvres ver­na­cu­laires sai­sis­sant plus d’un demi-siècle de vie en cou­leurs vives.

Inconnu de son vivant, le tra­vail d’Alberto di Lenardo est un pré­cur­seur pour cer­tains des pho­to­graphes ita­liens les plus appré­ciés (comme Luigi Ghirri) et ce, avec des œuvres réa­li­sées en Ita­lie, aux Etats-Unis, au Bré­sil, au Maroc, en Grèce et au-delà.

Dans l’enchaînement scru­pu­leux de Car­lotta di Lenardo, le gre­nier plein de trains offre une sec­tion joyeuse de la vie au 20ème siècle avec des plages et des bars, des mon­tagnes, des voyages en voi­ture, des amou­reux et amis.

jean-paul gavard-perret

Alberto di Lenardo, An Attic Full of Trains, Car­lotta di Lenardo (éd.), Mack, 2023, 232 p. — 30,00 €.