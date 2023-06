Sandrine Destombes, Les disparus de la Durance

Atten­tion aux cours d’eau !

Le capi­taine Mar­tin Vaas se rend sur le quai des Grands-Augustins, parce que des plon­geurs repêchent des pieds sciés au niveau du péroné. Ils en ont sorti sept pour l’instant, mais ils ne trouvent aucun corps. Le légiste découvre, dans la sep­tième chaus­sure, sur une semelle en liège, le mot GAGNÉ écrit en rouge.

La remon­tée du mot GAGNÉ et des pieds cou­pés fait res­sor­tir trois autres dos­siers tou­jours ouverts. Le juge en charge de l’affaire sou­haite asso­cier le com­man­dant Lasz­lo­se­vic, que tout le monde appelle Lazlo, d’une cel­lule d’analyse cri­mi­nelle. Vaas ne voit pas d’un bon œil cette col­la­bo­ra­tion, mais il com­prend qu’il y a quatre affaires simi­laires éta­lées sur vingt ans. La pre­mière remonte à 2003 sur la rive gauche de la Durance. Une femme avait été tuée à coups de cou­teau et son mari retrouvé au même endroit, trois semaines plus tard, mort… de déshy­dra­ta­tion. Sous sa voute plan­taire le mot GAGNÉ avait été gravé. Le pro­prié­taire du ter­rain a été accusé, jugé, condamné à vingt ans de pri­son bien que cla­mant son inno­cence. Or, il est mort en pri­son, il y a sept ans. La presse avait bap­tisé l’affaire Les dis­pa­rus de la Durance.

C’est en 2008 que des jeunes femmes, tuées à coups de cou­teau, sont retrou­vés au bord de la Moselle. Un homme, quelques semaines plus tard, est décou­vert sur les lieux, mort de… déshy­dra­ta­tion. Toutes ces affaires se situent sur le bord d’un cours d’eau.

Les enquê­teurs com­prennent vite qu’il y a sans doute des gens à sau­ver et engagent une course contre la montre…

Avec une intrigue qui se déroule sur vingt ans, la roman­cière mène la vie dure à ses nou­veaux enquê­teurs. En effet, elle laisse la com­mis­saire Maxime Tel­lier au repos et met en scène un groupe construit avec un sens aigu de la psy­cho­lo­gie. Autour de ce capi­taine Mar­tin Vaas, qui a pris il y a deux ans la tête de la 3e DPJ en venant de Lyon à Paris, elle consti­tue un groupe de deux hommes et d’une jeune femme : Chloé Pel­le­grino, une pétu­lante poli­cière pas­sion­née de cri­mi­no­lo­gie, Lucas Mor­gon qui le seconde avec son allure de jeune pre­mier, et Fran­cis Duchamp, l’aîné, un peu tai­seux.

Mar­tin aime mul­ti­plier les hypo­thèses, tour­ner et retour­ner les don­nées en sa pos­ses­sion pour ten­ter d’en tirer une vérité ou, pour le moins, un fais­ceau d’indices.

Sandrine Des­tombes mul­ti­plie les pistes, les enche­vêtre pour une his­toire sombre, ter­rible où l’amour est aussi violent que la haine. Elle déroule son récit de façon à suivre pas à pas les avan­cées des enquêtes menées par les poli­ciers. Elle intro­duit dans son récit une foul­ti­tude de per­son­nages tous dotés de carac­tères inté­res­sants, jus­ti­fiant plus ou moins leurs actions, atti­tudes et déci­sions. L’auteure sait leur don­ner une pré­sence, de la chair.

Elle sème dans son his­toire nombre de don­nées scien­ti­fiques, tech­niques pas­sion­nants, éclai­rant ainsi les pro­fils des uns et des autres.

Extrê­me­ment docu­menté, fruit de recherches fouillées dans des domaines divers et variés, ce roman où la ten­sion croit de façon expo­nen­tielle jusqu’à une conclu­sion en apo­théose, se lâche dif­fi­ci­le­ment tant son contenu est addictif.

serge per­raud

San­drine Des­tombes, Les dis­pa­rus de la Durance, Hugo, coll. “Thril­ler”, mai 2023, 384 p. — 19,95 €.