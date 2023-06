Celui qui n’a pas renoncé au Paradis : entretien avec Denis Montebello (Le Titien à sa maman)

Denis Mon­te­bello dit “écrire contre”. Mais il écrit néan­moins pour ses lec­teurs qui lui en savent gré. A l’ombre sym­pa­thique de ses phos­phènes, il invente des sortes de bla­sons plus ou moins sub­li­mi­naux et d’un genre par­ti­cu­lier.

Le sens est rendu inflam­mable par cer­tains rituels de glo­ri­fi­ca­tions par­ti­cu­lières. Et dans son der­nier livre, il montre que tant que Moka, le chien de sa voi­sine existe, rien ne peut être dépeu­plé. Le para­dis espéré est encore pour demain. Et c’est une manière aussi de mettre du beurre dans Epinal.

Entretien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

Le texte en train de s’écrire, et que je dois impé­ra­ti­ve­ment cou­cher sur le papier avant qu’il ne me quitte. Un peu comme dans “Fel­lini Roma”, quand les tra­vaux du métro mettent au jour une villa enfouie, inon­dée. Il faut que j’arrive avant le vent, avant que les fresques ne s’effacent au contact de l’air. Quand il n’y a pas cette néces­sité, cette urgence, je dirais la pers­pec­tive d’un bon café — d’un moka d’Éthiopie.

Que sont deve­nus vos rêves d’enfant ?

Long­temps j’ai voulu être archéo­logue. Ce rêve ne s’est pas réa­lisé. Mais il est à l’origine de mon désir d’écrire. J’écris comme je lis. Je cueille des traces. Les fos­siles qui s’incrustent dans notre présent.

À quoi avez-vous renoncé ?

À tout, sauf au para­dis. Le para­dis, pour moi, c’est quand les mots res­semblent aux choses. On en est pro­gres­si­ve­ment chassé. On est peu à peu livré à l’arbitraire du signe. Je ne m’y ferai jamais.

D’où venez-vous ?

De l’enfance, de la grande forêt d’enfance où j’allais cueillant les cham­pi­gnons, les fleurs sau­vages : des noms. J’en ramas­sais aussi dans les dic­tion­naires. De pleins paniers.

Qu’avez-vous reçu en “héri­tage” ?

Mon nom. J’écris pour l’habiter. Mais ce n’est pas facile. Il faut être mort pour habi­ter son nom. Vivant, on ne fait rien d’autre qu’écrire contre, comme Henri Michaux, ou tra­vailler à lui res­sem­bler, comme Kafka.

Un petit plai­sir — quo­ti­dien ou non ?

Cueillir des noms. En forêt ou dans les dic­tion­naires. J’aime les dic­tion­naires. J’aime ces noms qui, dirait Michaux, n’appartiennent pas à des phrases. Mais ces noms, je les reçois aussi comme des ves­tiges, comme les traces pré­sentes d’un passé plus ou moins loin­tain. J’aime les éty­mo­lo­gies, les vraies comme les popu­laires, les « fausses » ont quand même ma pré­fé­rence. J’aime les langues. Le latin, mais il m’a fallu du temps. Le gau­lois, une pas­sion récente. Et ce qu’on n’appelle plus patois, mais par­lan­jhe ou poitevin-saintongeais.

D’où est par­tie votre idée de poé­sie canine et expé­ri­men­tale ?

De Moka, le chien de ma voi­sine. C’est à lui que j’ai pensé en décou­vrant, dans la liste que Mar­cel Béna­bou avait dres­sée des contraintes ouli­piennes (on la trou­vait sur Inter­net), le poème pour chien. Le poème pour chien (je cite Mar­cel Béna­bou) « inclut le nom d’un chien d’une manière invi­sible pour l’oeil humain mais par­fai­te­ment audible pour l’oreille canine ». Je suis parti de là. D’ailleurs, Poème pour chien est le pre­mier texte du recueil. Si j’écris dans un texte que j’utilise un café moulu pur ara­bica bio Moka d’Éthiopie, cela n’intéressera évi­dem­ment per­sonne. Si en revanche je mets du moka dans un poème, dans un poème que je lis à haute voix, suf­fi­sam­ment fort pour que le chien de ma voi­sine entende, Moka réagira à son nom en aboyant.

Quelle est la pre­mière image qui vous inter­pella ?

Celle d’un cime­tière sous la lune, d’une tombe devant laquelle le per­son­nage s’arrête, où il lit un nom, CALATAYUD, qui est le sien. Celui qu’il por­tait dans une vie anté­rieure. Le per­son­nage éprouve le sen­ti­ment de « déjà vu », « déjà vécu ». Ou c’est moi, enfant, aux pre­miers temps de la télé­vi­sion, quand je découvre cette scène qui me han­tera long­temps. De quel film, et qu’est-ce que je fai­sais là, à cette heure tar­dive ? Je me sou­ve­nais vague­ment de Gérard Phi­lippe. Mais c’est sur­tout le nom qui res­tait : CALATAYUD. Il m’a pour­suivi. Jusqu’à ce que je découvre, il y a peu, que c’était un film de Georges Lacombe, sorti en 1946 et tiré d’un roman de Pierre Véry. Il a pour titre “Le pays sans étoiles”. Et pour sujet les rêves pré­mo­ni­toires. Mais CALATAYUD, c’est d’abord une ville. Non loin de Sara­gosse. J’y suis allé. Pour vérifier.

Quelles musiques écoutez-vous ?

En ce moment, j’écoute volon­tiers Novem­ber Ultra. Cette chan­teuse a une voix qui me bou­le­verse. Et je me sens chez moi dans sa chambre. J’aime bien aussi Albin de la Simone : “Les cent pro­chaines années”.

« Je suis père et fils et je fus mari

Années 70 avant Jésus-Christ

Je reviens de loin à tra­vers le temps

J’ai fait le che­min à dos d’éléphant (…) »

Quel est le livre que vous aimez relire ?

“Récits et frag­ments nar­ra­tifs” de Kafka, dans La Pléiade. Son “Jour­nal” aussi.

Quel film vous fait pleu­rer ?

“Casa­blanca”. La fin qui était écrite et qu’on vou­drait pour­tant empêcher.

Quand vous vous regar­dez dans un miroir qui voyez-vous ?

L’archéologue que j’aurais voulu être. Ou le chasseur-cueilleur (on dit aujourd’hui col­lec­teur) que je n’ai jamais cessé d’être. Quelqu’un qui n’a pas accom­pli sa révo­lu­tion néolithique.

À qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

À moi-même. Pour­tant j’aurais beau­coup à dire. Et à redire.

Quel(le) ville ou lieu a pour vous valeur de mythe ?

Épi­nal où je suis né et où j’ai grandi. Dans la grande forêt des contes. J’y ai appris l’errance. Qu’on pou­vait aller ainsi dans sa vie. Dans un espace ouvert. Aux ren­contres et au mer­veilleux. La déam­bu­la­tion sans but, chère aux Sur­réa­listes. J’y ai appris (sans rire) le tou­risme. Mais les images d’Épinal, c’est syno­nyme aussi de cli­ché. Et sur­tout de dres­sage. Elles vous apprennent à mar­cher droit. À obéir. Ce n’était pas pour moi.

Quels sont les artistes et écri­vains dont vous vous sen­tez le plus proche ?

Des auteurs qu’a lus Kafka, Robert Wal­ser par exemple. Ou qui l’ont lu, le lisent, comme Wal­ter Ben­ja­min ou Georges Didi-Huberman.

Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

Un lec­teur de tes­son. Je caresse l’espoir d’entendre le potier à son tour, quelques frag­ments de conver­sa­tion. J’aimerais savoir dans quelle langue il par­lait, lui répondre, même si ce n’est pas à moi qu’il s’adresse. Je ne suis pas très exigeant.

Que défendez-vous ?

Le droit à la paresse. Et celui de ne pas appar­te­nir. « Méfie-toi de l’adaptation, disait Michaux, tou­jours garde en réserve un peu d’inadaptation. »

Que vous ins­pire la phrase de Lacan : “L’Amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas”?

J’y pense chaque fois que je sors un livre. Je me demande s’il trou­vera ses lecteurs.

Que pensez-vous de celle de W. Allen : “La réponse est oui mais quelle était la ques­tion ?“

Dans la même situa­tion, beau­coup, et de plus en plus, répondent non.

Quelle ques­tion ai-je oublié de vous poser ?

La ques­tion qui tue. Heu­reu­se­ment. Vous auriez pu aussi me deman­der si je lisais Henri Tho­mas, si on le lisait encore. Com­ment je com­pre­nais ceci :

« Quelqu’un rêve que je suis vivant. Quand il ces­sera de rêver –quand il s’éveillera– je mour­rai. » Henri Tho­mas, “La défeuillée “(“Le temps qu’il fait”).

Je vous aurais remer­cié de me poser cette ques­tion, mais je n’aurais su quoi répondre.

Entre­tien et pré­sen­ta­tion réa­li­sés par jean-paul gavard-perret, pour lelitteraire;com, le 26 juin 2023.