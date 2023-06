Carla Iacono, Sulla Spietatezza Dei Colori — Pasolini et la photographie (exposition)

Paso­lini revi­sité : la cruauté des couleurs

Carla Iacono vit et tra­vaille à Gênes. Ses moyens d’expression sont la pho­to­gra­phie et les ins­tal­la­tions. Elles portent sur le corps et ses méta­mor­phoses et mon­trant sou­vent l’adolescence et ses rites de pas­sage qui réclament force, défense et adaptation.

Dans cette expo­si­tion, Carla Iacomo aborde le cas Paso­lini. Lors d’un entre­tien, il parla de l’utilisation de la pho­to­gra­phie dans son cinéma. En noir et blanc, elle fut pour lui un élé­ment poé­tique d’envergure. Mais après Uccel­lacci e Uccel­lini, il passa à la cou­leur même s’il y décou­vrit une dif­fi­culté de la repro­duire fidè­le­ment.

Plus tard, il révéla que les pay­sages de ses films étaient sou­vent sélec­tion­nés pour une mise en scène chro­ma­tique afin de ren­for­cer la charge expres­sive de l’image.

Dans ses dip­tyques, Carla Iacono ana­lyse pré­ci­sé­ment cette approche, décli­nant cer­taines des images fixes ciné­ma­to­gra­phiques de Paso­lini en autant de dip­tyques qui com­portent une image alté­rée chro­ma­ti­que­ment asso­ciée à une image noir et blanc. Se découvre un aspect capi­tal pour com­prendre l’oeuvre ciné­ma­to­gra­phique du réa­li­sa­teur de Théo­rème.

Les images uti­li­sées par la pho­to­graphe ne repré­sentent que des per­son­nages fémi­nins pour sou­li­gner leur impor­tance dans l’œuvre de Paso­lini. Les alté­ra­tions chro­ma­tiques sont com­plé­tées ici de col­lages qui rap­pellent la force sym­bo­lique émise par Paso­lini dans ses films majeurs.

jean-paul gavard-perret

Carla Iacono, Sulla Spie­ta­tezza Dei Colori – Paso­lini et la pho­to­gra­phie, Vision­QuesT 4rosso, Genova, du 16 juin au 29 juillet 2023.