Salvo, Io sono Salvo – Works and Writings 1961–2015

Un irré­gu­lier ita­lien de l’art

L’artiste ita­lien Sal­va­tore Man­gione (1947–2015) est connu sous le nom de Salvo. Ses débuts coïn­cident avec sa ren­contre avec cer­tains des acteurs majeurs de l’Arte Povera : Ali­ghiero Boetti, Mario Merz, Gil­berto Zorio, Giu­seppe Penone, et le cri­tique d’art Ger­mano Celant.

A cette époque, il crée une série de monu­ments funé­raires en marbre sur les­quels figurent des ins­crip­tions à tour­nures iro­niques. Il débute aussi ses tra­vaux pho­to­gra­phiques et un peu plus tard se détourne de l’art concep­tuel pour un tra­vail de peintre por­trai­tiste et pay­sa­giste, qu’il mènera jusqu’à la fin de ses jours.

Cette vaste mono­gra­phie est conçue comme un auto­por­trait : s’y découvre l’histoire de la car­rière de l’artiste ita­lien à tra­vers ses œuvres et ses écrits ras­sem­blés dans l’ordre chro­no­lo­gique pour rendre compte de la nature orga­nique et mou­vante de ses acti­vi­tés qui ont tou­jours épousé l’histoire de l’art.

Le livre pré­sente la sélec­tion la plus com­plète d’œuvres de l’artiste jamais publiée et une série impor­tante de ses écrits dont “Sette inci­sioni e sette poe­sie”, le traité “Della Pit­tura”, un cer­tain nombre de textes inédits et des entre­tiens accor­dés.

Le tout est intro­duit par deux essais cri­tiques de Bob Nickas et Elena Vol­pato. Ils portent un regard nou­veau sur l’œuvre de Salvo. La car­rière de l’artiste est ensuite retra­cée dans la chro­no­lo­gie de ses expo­si­tions com­pi­lée par Sara De Chiara et une bio­gra­phie complète.

jean-paul gavard-perret

Salvo, Io sono Salvo – Works and Wri­tings 1961–2015, 2023, Nero (Roma) 680 p. — 55,00 €.