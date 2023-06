Francis Ponge & Philippe Sollers, Correspondance 1957–1982

Les affi­ni­tés électives

C’est “parce qu’il y a des choses moins dif­fi­ciles à écrire qu’à dire”, comme le sou­ligne Sol­lers dans une de ces lettres, que cet échange entre deux auteurs d’exception est pas­sion­nant.

En tant qu’aîné, Ponge fut en quelque sorte un des maîtres de l’auteur de Para­dis eu égard à leurs affi­ni­tés lit­té­raires. Mais bien­tôt les rôles vont d’une cer­taine manière se ren­ver­ser, ce qui ne chan­gera en rien l’estime et l’amitié qui court sur une tren­taine d’année et que cette paru­tion retrace.

Certes, après mai 68, les rap­ports vont chan­ger, mais près de quinze années durant, le poète appor­tera son sou­tien à Phi­lippe Sol­lers, révé­la­tion lit­té­raire de la fin des années 1950 avec Le Parc puis en 1ç60 avec sa revue Tel Quel. Celui ci l’ouvrira à Ponge dès le pre­mier numéro de cette revue mythique avec le sen­ti­ment que l’oeuvre de celui-ci incar­nait son propre pro­jet dégagé d’un cer­tain idéa­lisme poétique.

Les deux évo­lue­ront. Sur­tout Sol­lers, que nous sui­vons ici dans ses années de gloire et d’ascension mais tou­jours récep­tif et envers son aîné. La bien­veillance envers les per­sonnes à qui il porte res­pect et ami­tié est d’ailleurs une des qua­li­tés de l’auteur de Femmes (comme d’ailleurs de son cor­res­pon­dant) .

Et ce, même lors de cer­tains dif­fé­rends que tra­hit sur­tout la seconde moi­tié de ce beau cor­pus. Certes, il existe par­fois de la salade édi­to­riale dans une telle cor­res­pon­dance mais c’est le prix à payer dans ce genre d’ouvrage. Et de tels pas­sages (par exemple sur le futur livre des Entre­tiens entre les deux auteurs ) peuvent deve­nir le maître éta­lon de ce qui se passe entre eux.

Ajou­tons que c’est là un plai­sir rare de lec­ture tant se font face au plu­tôt vont de pair deux grands sty­listes de la lit­té­ra­ture qui finissent par se pico­ter à fleu­rets mou­che­tés, ce qui n’est pas sans saveur, ni grâce.

Car les deux las­cars, lorsque c’est néces­saire, savent y faire..

jean-paul gavard-perret

Fran­cis Ponge & Phi­lippe Sol­lers, Cor­res­pon­dance 1957–1982, Gal­li­mard, coll. Blanche, 2023, 528 p. — 32,00 €.