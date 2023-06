Agnès Giard, Les 400 culs — Chroniques culottées sur les sexualités modernes

Le sexe et ses fétiches

Anthro­po­logue et cher­cheuse, Agnès Giard est ani­ma­trice du blog “Les 400 culs” du site de “Libé­ra­tion”. Elle ana­lyse les formes d’obsolescence comme de jaillis­se­ment du désir et de l’érotisme dans le monde et plus par­ti­cu­liè­re­ment au Japon auquel elle a consa­cré à ce jour cinq livres.

Le désir humain est donc au centre de ce tra­vail loin des “belles” tar­tuf­fe­ries qui sont le cache-sexe de la misère sexuelle et de la soli­tude. L’auteure défi­nit les états de diverses his­toires d’amour inavouée, de secrets lourds à por­ter et ce qui fomente des ima­ge­ries plus ou moins mélan­co­liques.

Sous la cara­pace « théo­rique », Agnès Giard met à nu des situa­tions troubles et les incons­ciences des cer­tains actes.

La créa­trice dénote ce qu’elle nomme la som­no­phi­lie des voyeurs consom­ma­teurs. Elle peut jouer iro­ni­que­ment et à sa guise d’une inti­mité — ou sa feinte. Ainsi offert, le désir n’est jamais jugé.

A une absence répond une autre absence en ce qui tient d’un miroir nar­cis­sique absolu chez les pra­ti­quants consom­ma­teurs sans qu’ils le com­prennent vrai­ment. Mais, disons, que ce n’est pas son problème…

Agnès Giard montre com­bien la car­bu­ra­tion du fan­tasme trouve de quoi ali­men­ter une éco­no­mie libi­di­nale sou­vent au rabais. Intrin­sè­que­ment, de tels “pro­duits” posent les pro­blèmes fon­da­men­taux du voir et de la pos­ses­sion d’une femme en un dépla­ce­ment jouet-sif. L’objet-sujet per­met par ailleurs d’entretenir de facto la conven­tion col­lec­tive des pactes sociaux for­gés par les hommes et pour eux.

L’auteure montre ainsi la fausse note qui per­met au chœur mas­cu­lin de pous­ser des brames éro­tiques sans sor­tir de sa tour “d’y voir”. Elle pro­pose ainsi une ré-vision des prin­cipes féti­chistes espé­rés . Et le tour est joué là où une cer­taine apa­thie crée moins une stu­peur qu’un rem­plis­sage de l’imaginaire.

jean-paul gavard-perret

Agnès Giard, Les 400 culs — Chro­niques culot­tées sur les sexua­li­tés modernes, La Musar­dine, 2023, 325 p. — 19,50 €.