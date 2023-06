Christian Tagliavini, The Photographic Craftsman (exposition)

Trans­fi­gu­ra­tions

Chris­tian Taglia­vini est né en Suisse en 1971. Il vit entre ce pays et l’Italie. Et son tra­vail est très influencé par son enfance à Parme. Il y a grandi, entouré de la richesse cultu­relle de la pein­ture ita­lienne dont il a emprunté cer­tains codes.

Photo­graphe auto­di­dacte, Taglia­vini a d’abord étu­dié l’architecture puis tra­vaillé comme gra­phiste. Son inté­rêt pour la pho­to­gra­phie a été éveillé par une expo­si­tion de pho­to­gra­phie à Milan en 2000.

Fas­ciné par les aspects tech­niques de la pho­to­gra­phie, il s’essaie d’abord à dif­fé­rentes dis­ci­plines pho­to­gra­phiques, avant de décou­vrir que la tech­nique de la mise en scène et du por­trait sont pour lui les voies royales de son travail.

Prenant en charge de bout en bout la construc­tion et la matière de ses por­traits, il crée des his­toires où l’imaginaire trouve de nou­velles voies.

Dans une sorte de trans­fert entre la pein­ture et la pho­to­gra­phie, en une forme de cinéma fixe, l’artiste crée un magné­tisme par­ti­cu­lier et un vertige.

jean-paul gavard-perret

Chris­tian Taglia­vini, The Pho­to­gra­phic Crafts­man, Camera Work, Ber­lin, du 24 juin au 19 août 2023.