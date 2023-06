Odile Gasquet, Raphaël

Sidé­ra­tion

Cette apos­tille pour Raphaël avec le texte d’Odile Gas­quet est la jus­ti­fi­ca­tion de toute la col­lec­tion Apos­tille et son objet. Aucune n’aura autant évo­qué le manque, la dis­pa­ri­tion, et la créa­tion pour com­bler ( ou ten­ter de le faire ) le vide sans mots possibles.

En effet, en 2017, l’auteure de retour d’un week-end décou­vrit son fils pendu. Et ce livre est un témoi­gnage de l’indicible. Pour l’organiser, Danielle Ber­thet a créé plas­ti­que­ment le même ciel, par-dessus l’angle de deux murs, l’un peint en bleu, l’autre blanc mais irra­dié par le bleu.

Bref, “au-delà le ciel, le ciel” et avec sur le pro­fil d’Odile et de son fils, en sur­im­pres­sion, un des des­sins de drapé de la créatrice.

Jaillit de manière para­doxale ce chant impos­sible et ce mys­tère qui com­mence dès l’exergue : “J’ai été trois fois à Syra­cuse, le jour de ma nais­sance”. Il est pré­cisé dans la pre­mière apos­tille p. 7 : “Seul mot laissé sur son bureau, dans sa chambre”.

Reste, à par­tir de là, l’atrocité du silence et de la dis­pa­ri­tion. Elle est ren­due plus accrue par l’effet apos­tille qui rameute des points de repères (col­lec­tion de sau­te­relles, pra­tique du vio­lon­celle, jeu avev cer­taines images, etc,) sans le moindre pathos.

L’auteure porte plus loin. L’allusif creuse le vide mais aussi cherche à créer l’égrégore d’un nou­vel espace. C’est comme si la réa­lité du livre ten­tait un trans­fert hors le plan et ce blanc d’où le texte émet en presque absence des nou­veaux mots dont naî­trait une sorte d’ascendance.

jean-paul gavard-perret

Odile Gas­quet, Raphaël, Ate­lier Danielle Ber­thet, collec­tion Apos­tille, Aix les Bains, 2023.