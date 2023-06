Emmanuel Laugier, Chambre Tacite

Double espace

Emma­nuel Lau­gier est l’auteur d’une dou­zaine de livres de poé­sie. Chambre dis­tante est son troi­sième livre aux édi­tions Nous, après ltmw (2014) et Chant tacite (2020).

Ce livre com­posé de 111 poèmes écrits à par­tir de 111 pho­to­gra­phies. Il s’agit d’une enquête per­cep­tive à par­tir de cli­chés du début de la pho­to­gra­phie à nos jours.

Les poèmes sont ins­crits comme sous cel­lo­phane se don­nant tels les envers d’ images absentes mais nom­mées. Ils sont le pro­duit de la trans­crip­tion lan­ga­gière d’un regard, l’évocation et la trace d’une ren­contre avec des œuvres plas­tiques et l’expérience d’écriture qu’elles génèrent.

Le poète vient les habi­ter, leur rendre leur pesan­teur, leur sur­face ter­restre et son épais­seur, là où “quatre yeux fixent / et insistent / jusqu’à ren­ver­ser la ques­tion / de la vue / vers la chambre”. D’autant que, dans la pho­to­gra­phie comme en la poé­sie, sont pré­sentes diverses chambres où des corps s’assemblent mais à dis­tante du voyeur.

jean-paul gavard-perret

Emma­nuel Lau­gier, Chambre Tacite, Edi­tions Nous, Paris, 2023, 240 p. — 22, 00 €.