Renée Jacobs, Femmes (exposition)

Renée Jacobs est deux fois lau­réate du pre­mier prix de l’Inter­na­tio­nal Pho­to­gra­phy Award : en 2008 dans la caté­go­rie Fine Art/Nude et en 2022 pour son livre Pola­roids dans la caté­go­rie Fine Art/Book.

La Gale­rie Émi­lie Dujat pré­sente Femmes, pre­mière expo­si­tion per­son­nelle de Jacobs en Bel­gique. Dans de telles œuvres, la sen­sua­lité est à fleur de peau. Le tout avec autant de sim­pli­cité que de sophis­ti­ca­tion comme le sou­ligne Véro­nique Ber­gen. La volupté des femmes entre elles est pal­pable dans toutes les scé­no­gra­phies de la créatrice.

Tout élé­ment de décor est éro­tisé. Les dra­pés, les tex­tures, les che­ve­lures et autres par­ties du corps jouent du dévoi­le­ment et de la dis­si­mu­la­tion sur tout le cla­vier des sens en un embra­se­ment de volup­tés pro­mises.

L’art éro­tique est ici à son zénith. Les femmes expriment leur liberté dont Renée Jacobs pro­pose des récits aussi oni­riques que réa­listes là où le nu fémi­nin est a son apo­gée et non sans un cer­tain mili­tan­tisme qui se passe de mots.

jean-paul gavard-perret

Renée Jacobs, Femmes, Gale­rie Emi­lie Dujat, Bruxelles, du 16 juin au 8 juillet, 2023.