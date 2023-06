Edmond Dziembowski, La Main cachée — Une autre histoire de la Révolution française

Le com­plo­tisme le plus débridé !

La Révo­lu­tion fran­çaise a été une période très trou­blée, c’est le moins que l’on puisse dire. Et ces périodes voient fleu­rir un nombre incal­cu­lable de plans our­dis dans l’ombre. Si effec­ti­ve­ment, il y a eu des conspi­ra­tions contre le mou­ve­ment, elles n’ont été que ponc­tuelles telles celles du comte d’Antraigues, de Grac­chus Babeuf…

Cette pho­bie conspi­ra­tion­niste, la traque de cette Main cachée qui veut influen­cer les évé­ne­ments, attein­dra son paroxysme au cours de l’an II avec, par exemple, la Conspi­ra­tion de l’étranger.

Dans cet ouvrage, l’historien ne sou­haite pas embras­ser le phé­no­mène dans sa glo­ba­lité. Il limite son étude en retra­çant l’histoire d’une croyance, celle des ori­gines occultes de quatre-vingt-neuf. La Révo­lu­tion aurait été pré­pa­rée dans le plus grand secret. Dès les pre­miers mois, quatre hypo­thèses, qui vont deve­nir une “réa­lité”, sont rete­nues. À la manœuvre, ce sont les phi­lo­sophes des lumières, les pro­tes­tants, les francs-maçons et l’Angleterre. L’action des jan­sé­nistes et de la mai­son d’Autriche a éga­le­ment eu droit à sus­pi­cion, mais dans une moindre mesure.

Trois com­plots très sou­vent asso­ciés, philosophico-calvino-maçonnique, tiennent une belle place aux côtés des intrigues de l’Angleterre. Vol­taire, le duc d’Orléans, Necker et Pitt sont les ins­ti­ga­teurs des cata­clysmes. Pour nombre de per­sonnes, 1789 n’a pu naître que dans le cer­veau per­vers et déré­glé d’un écri­vain for­cené, d’un prince de sang dégé­néré, d’un ban­quier gene­vois dévoré d’ambition et d’un poli­ti­cien insu­laire gon­flé de haine pour la France.

La pre­mière par­tie du livre est consa­crée aux mul­tiples facettes de cette fièvre et s’appuie sur Mémoires pour ser­vir à l’histoire du jaco­bi­nisme de l’abbé Augus­tin Bar­ruel qui paraît en 1797 et qui devient la bible de la lit­té­ra­ture conspi­ra­tion­niste. Celui-ci décrit, de façon fort adroite, un com­plot tota­li­taire, d’abord fran­çais avec la Révo­lu­tion qui n’est qu’un essai des forces de la secte, avant de s’étendre sur le reste du monde.

De longue date, le bruit s’est répandu que la Révo­lu­tion a été le résul­tat d’une conspi­ra­tion our­die à Londres par William Pitt. Mais, si ce ministre est mis en pre­mière ligne, il ne faut pas dou­ter que c’est la nation toute entière qui est prête à tous les for­faits pour assou­vir sa soif inex­tin­guible de domi­na­tion mon­diale.

Edmond Dziem­bowski détaille l’emballement de la machine à com­plots où tout évé­ne­ment vient gros­sir le flot et les amalgames.

Une seconde par­tie pro­pose un éclai­rage de cette obses­sion du com­plot, de l’intervention de per­son­nages aux menées occultes, sur une période cou­vrant l’Ancien Régime, les années révo­lu­tion­naires jusqu’au XXIe siècle. En conclu­sion, l’historien relate le par­cours de Ber­nard Faÿ qui, après une car­rière pres­ti­gieuse, bas­cule dans les années 1940 dans l’antimaçonnique le plus dur. Il rap­pelle que les adeptes de la Main cachée ne sont, dans leur majo­rité, ni des imbé­ciles, ni des fous.

S’appuyant sur une biblio­gra­phie plé­tho­rique, l’historien retrace avec maes­tria le cours de ce com­plo­tisme, en pré­sente les grands acteurs et donne une somme impres­sion­nante d’informations par­ti­cu­liè­re­ment éclai­rantes. Cet ouvrage, au contenu d’une moder­nité remar­quable, per­met de mieux sai­sir les méca­nismes employés par les divers conspi­ra­tion­nistes qui sévissent, de plus belle, à notre époque.

serge per­raud

Edmond Dziem­bowski, La Main cachée — Une autre his­toire de la Révo­lu­tion fran­çaise, Édi­tions Per­rin, février 202, 368 p. — 24,00 €.