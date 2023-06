Alain Marc, La Littérature A proops de

Blade Run­ner



Le pêle-mêle d’Alain Marc est néan­moins très orga­nisé. L’auteur a repris ses notes et argu­ments au sujet de la lit­té­ra­ture. Mais il pré­cise ses approches. Il s’agit “De l’écriture, du lan­gage et de la tra­duc­tion, des œuvres et des moder­ni­tés, des jour­naux car­nets et lettres, de l’artiste ou de l’écrivain, de la cri­tique de revue et de la cri­tique de presse, de l’étude cri­tique ou de l’essai, du dis­cours du pen­seur, de l’édition des livres des édi­teurs, des lectures”.

Tout cela sans oublier l’éloge de la tra­duc­tion comme le dévoie­ment des auteurs en par­leurs qui se maté­ria­lise sous forme de pen­sées flashes et de détails. Et ce, afin que tout passe d’ Idea en Lumina un peu comme comme dans les épi­pha­nies de Joyce. Avec au besoin l’arrivée de la Phan­tasma donc l’image– apparition.

Mais de tels frag­ments ne servent pas pour autant à faire l’éloge du petit rien, l’auteur à d’autres ambi­tions. D’où son effort de conju­guer ces élé­ments par­cel­laire sous forme sinon de conti­nuum, au moins d’ordre.

Pour autant, comme il l’exprime, “avant de pou­voir ras­sem­bler il faut avoir noté patiem­ment chaque éclair de pen­sée.” C’est une manière par le désordre pre­mier de struc­tu­rer — mais juste ce qu’il faut — sa pensée.

jean-paul gavard-perret

Alain Marc, “La Lit­té­ra­ture A pro­pos de”, Edi­tions Douro, coll. La dia­go­nale de l’écrivain”, Paris, 20 juin 2023, 224 p. — 16,00 €.