Rodney Smith, A Leap of Faith

L’enchan­teur

Ce magni­fique volume contient envi­ron deux cents repro­duc­tions des images de Smith, dont beau­coup n’ont jamais été publiées.

Ins­piré par le célèbre photo-essayiste du maga­zine Life, W. Eugene Smith, ensei­gné par Wal­ker Evans et dévoué aux tech­niques d’Ansel Adams, Smith était motivé par la maî­trise tech­nique et la beauté et il a créé un lan­gage qui est devenu des plus iden­ti­fiables et originaux.

Il est aussi des plus fan­tai­sistes. Smith a com­mencé à tra­vailler comme photo-essayiste, avant de se tour­ner vers le por­trait, et fina­le­ment de trou­ver son suc­cès dans la pho­to­gra­phie de mode. Il a tra­vaillé entre autres pour New York Times, W Maga­zine, Vanity Fair et a créé des cam­pagnes pour des marques de luxe (Berg­dorf Good­man et Ralph Lau­ren par exemple).

Smith enchante le monde de manière sur­réa­liste, par des scènes oni­riques, humo­ris­tiques. Et le conser­va­teur du Getty Museum, Paul Mar­ti­neau, décrit ainsi Smith : “comme Alice au pays des Mer­veilles de Lewis Car­roll, ses pho­to­gra­phies conduisent dans le ter­rier du lapin vers un endroit fan­tas­tique qui est juste hors de notre por­tée, mais des­tiné à nous ins­pi­rer à être de meilleures ver­sions de nous-mêmes.“

Et ce livre per­met repla­cer au plus juste la tra­jec­toire et l’univers d’un tel artiste plus com­plexe qu’il n’y paraît.

jean-paul gavard-perret

Rod­ney Smith, A Leap of Faith, Getty Publi­ca­tions, 2023, 248 p. - 65,00 $.