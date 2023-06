Sonja Delzongle, Abîmes

Dans un vil­lage rongé par les secrets…

Le pro­logue raconte le sui­cide, le 17 jan­vier 1999, de Vik­tor Mendi, un entre­pre­neur ruiné, et de Dolores, son épouse. Il coupe le moteur de son avion de tou­risme au-dessus d’un mas­sif pyré­néen.

En jan­vier 2023, Noah, membre de la com­mu­nauté de Ceux de la forêt, sorte de secte fonc­tion­nant en autar­cie sous la coupe de l’Espada, la matriarche, quitte son loge­ment pour se fondre dans la nature.

Au vil­lage, ce même matin, Mathias, un ber­ger, constate qu’il a encore perdu trois bêtes. Il n’en peut plus de la réin­tro­duc­tion des ours et des loups. Ce sont ses enfants qui lui montrent dans le pré sept bon­hommes de neige en cercle. Au centre, il voit, gravé dans la neige : “Ont vous auras”. Il se rend chez Loyola, dit le Prê­cheur, qui a décou­vert dans sa cour sept bon­hommes avec “Vous êtes morts”.

Antoine Mendi, qui avait dix ans à la mort de ses parents est devenu chas­seur alpin. Quand il est revenu au vil­lage enter­rer son grand-père qui l’avait élevé, il a com­pris que sa vie était ici. Il a pu se faire muter dans la petite bri­gade de gen­dar­me­rie com­man­dée par la capi­taine Elda Flores.

L’équilibre pré­caire entre les com­mu­nau­tés est rompu quand Mathias tue le loup appri­voisé de Miren, l’amie de Raquel, la seule femme qui compte aux yeux de Noah. Et c’est Antoine qui va décou­vrir, lors de son jog­ging, Miren incons­ciente après un coup reçu…

Sonja Del­zongle sublime son décor et fait de cette contrée des Pyré­nées, un per­son­nage à part entière. Elle décrit la mon­tagne avec pré­ci­sion, détaillant sa beauté, la puis­sance qui se dégage de ce mas­sif et son influence sur l’existence des humains qui vivent sur ses flancs. Mais, si elle peint sa splen­deur, elle rap­pelle les dan­gers, la rudesse qu’elle impose à ceux qui la fré­quentent.

Et ceux qui fré­quentent cette mon­tagne sont nom­breux. La roman­cière anime une plé­tho­rique gale­rie de pro­ta­go­nistes, construi­sant un pro­fil éla­boré pour cha­cun, détaillant son carac­tère. Mais, parmi cette popu­la­tion, émergent Elda Flores, Antoine Mendi, Mathieu et son ami le Prê­cheur, mais aussi un petit groupe autour de Noah.

Elle raconte la vie du vil­lage, de ceux qui jouent un rôle moteur dans la marche de la com­mu­nauté, ceux de ce groupe vivant sous le joug de cette matriarche qui impose l’union d’individus qui ne s’aiment pas, leur désir allant vers d’autres. Et cette rigueur pousse d’aucuns à vou­loir s’affranchir, par­tir pour décou­vrir autre chose que cette pri­son.

C’est la rela­tion des sen­ti­ments des uns et des autres, de leurs opi­nions et la mul­ti­pli­ca­tion des secrets, des non-dits, des men­songes, de la haine qui s’installe, de la vio­lence répri­mée qui ne demande qu’à écla­ter, des culpa­bi­li­tés recon­nues ou cachées. De plus, cer­tains ne sont pas ce qu’ils paraissent, ne jouent pas le rôle qui leur est dévolu dans le groupe.

L’auteure aborde nombre de thèmes. D’abord un res­pect de la nature, une éco­lo­gie réelle, mais aussi des situa­tions dif­fi­ciles, voire ter­ribles, comme la pédo­phi­lie. Et, elle ne fait pas dans la den­telle, décri­vant une réa­lité telle qu’elle peut exis­ter même si elle peut cho­quer, révol­ter.

Avec ce superbe roman Sonja Del­zongle confirme, si besoin était, sa place de Grande Dame du thril­ler pour son art à conce­voir une théo­rie de per­son­nages sin­gu­liers, mais si vrais, et à les entraî­ner dans une ronde machiavélique.

serge per­raud

Sonja Del­zongle, Abîmes, Folio, coll. “Poli­cier” n° 983, mars 2023, 496 p. — 9,20 €.