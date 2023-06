Ludovic Degroote, Le début des pieds suivi de Ventre

Du début à la fin

Avec Degroote, le poète voyant fait place à l’histrion. Il rap­pelle à bon escient que la vie n’est pas qu’un leurre et que la mort n’est pas un Sha­kes­peare.

Nous pou­vons enfin entrer dans le non stra­ti­fié poé­tique et à la jonc­tion de divers mou­ve­ments ico­no­clastes. A l’énonçable, se mêle un visible et vice-versa.

D’où le « charme » iro­nique de ces deux textes de sépa­ra­tion impos­sible autant entre nos dif­fé­rentes par­ties qu’avec le monde. D’où, aussi, cette suite de chutes, d’écoulements entre intime et extime où le corps se fait fémi­nin et mas­cu­lin, péné­tré autant qu’impétrant.

Et tout y est de ses miasmes, infor­tunes (de la vertu mais pas que) et éven­tuelles joies via tous les spec­tacles pos­sibles même les plus infames. Mais com­ment espé­rer mieux de nos amours ancil­laires comme ceux des héros ?

La poé­sie n’a pas à en répondre mais juste à sou­li­gner nos états de faits.

Quant à nos amor fati… Adieu Berthe…

jean-paul gavard-perret

Ludo­vic Degroote, Le début des pieds suivi de Ventre, Edi­tions Unes, Nice, 2023, 144 p. — 22,00 €.