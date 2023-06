Cher Crusoé (Robinson et lumière)

L’amibe, l’iguanodon, la chienne véné­rée, le dober­man de bâtarde lignée, le rat sans dégoût font par­tie de ton corps. Et même tes caresses au Ven­dredi Saint sont deve­nues les palis­sades de notre bes­tia­lité.

Imma­tri­cu­lant tes aba­tis, nous décou­vrons que si les presse-bites ne sont pas myopes, les morts ne sont pas seuls à se rai­dir. Mais tu illustres aussi com­bien dans l’homme un pha­co­chère som­meille. Tu n’es donc pas aussi fermé que l’étaient les mai­sons closes.

D’ailleurs, cer­taines espèces qui s’agitent en ton bes­tiaire pour­raient s’épanouir dans ce genre de lieu — cochons qui s’en dédient. Du moins ceux que leurs des­sous inquiètent.

Mais, grâce à toi, l’âme humaine est donc soluble dans la bête. On te repro­chera d’avoir sali Ven­dredi. Mais sans te deman­der où ta cha­rité s’arrêta. Comme quoi il n’est pas for­cé­ment facile d’être un sage. Et tu rap­pelles qu’en nous nul port n’est épique et que l’hygiène la plus intime est celle de l’esprit.

Qu’importe si une raie ali­tée fit ton suc­cès damné. Com­ment sans lui expli­quer la nuit à la nuit à qui n’a pas eu à emprun­ter les che­mins de la foudre ? Ton séjour en l’île fut donc prophylactique.

Face aux phi­lo­sophes à qui il faut un miti­geur de morale, tu fais pas­ser du fleuve du songe aux affluents du réel. Ta vie ne fut à ce titre ni une aube tran­quille, ni un cré­pus­cule déri­soire. Ce n’est pas non plus une bourre duve­teuse qu’on nomme féli­cité et qui emplit le creux de la pen­sée.

Tu restes un ter­ro­riste abs­trait. Il en va de ton voyage comme de la vie. Celui qui s’y engage découvre que son par­cours est un accrois­se­ment de nulle part. Mais il n’a rien à regretter.

Et sache que nous sommes de ton côté et que ceux qui te juge­raient ne le feraient qu’à l’aune de leur propre (in)suffisance notoire. Leur lumière n’est pas un éclairage.

jean-paul gavard-perret



Photo de Moniva Brand