Vincent Brugeas, Ronan Toulhoat & Yoann Guillo, Tête de chien — Livre 1

La che­va­le­rie comme on ne l’avait jamais vue

Josse­lin et Jehan sont des che­va­liers sans le sou. Le pre­mier porte pour bla­son un Che­vron d’argent et l’autre une Tête de chien. Ils ne sont pas issus d’une lignée aisée et ne sont pas au ser­vice d’une riche famille. Ils doivent aller de tour­noi en tour­noi, com­battre, gagner pour obte­nir une ran­çon de la part du vaincu. Ils ont tou­te­fois, à leur ser­vice, Pau­lin, un écuyer, un gamin débrouillard.

Leur ren­contre est très récente et Jos­se­lin a du mal à com­battre contre Jehan, cette jeune femme qui cache soi­gneu­se­ment son secret. Aussi, ils décident de jou­ter ensemble et d’affronter des cham­pions. Ils jettent leur dévolu sur le Che­va­lier noirci qui cache son iden­tité mais rem­porte tous ses com­bats.

Aussi, quand ils peuvent inté­grer l’ost de Gau­cher de Joi­gny, ils pensent avoir fran­chi un grand pas vers une recon­nais­sance. C’est Pau­lin qui va mettre le doigt dans un engre­nage dan­ge­reux quand, pour obte­nir de la nour­ri­ture, il est contraint de parier sur les com­bats auprès d’une bande de mercenaires…

Le preux che­va­lier, sans peur et sans reproche, prêt à tout pour défendre la veuve et l’orphelin, est bien absent de cette his­toire. Vincent Bru­geas prend le contre­pied de la légende et pro­pose une vision plus proche de la réa­lité. La vie est dif­fi­cile et les tour­nois sont l’occasion de se faire un peu d’argent pour s’assurer quelques temps le gîte et le cou­vert.

Il arti­cule son récit autour de Jehan, une demoi­selle qui dis­si­mule sa fémi­nité et qui com­bat comme les machos qui l’entourent. Son secret est par­tagé par Jos­se­lin, qui a bien du mal à accep­ter cette situa­tion et par Pau­lin. Mais, ils ne sont pas les seuls à savoir.

Ce secret pèse sur Jos­se­lin en l’obligeant à men­tir, à déro­ger à une règle qu’il vou­drait bien res­pec­ter en tant que che­va­lier. D’autant qu’il a dû prendre des déci­sions dif­fi­ciles pour être là. Cha­cun cache des secrets qui influent sur son com­por­te­ment.

Et le scé­na­riste donne une belle place à ces tour­nois, seules occa­sions pour briller et se dis­tin­guer. L’auteur intro­duit un sys­tème de paris, des opé­ra­tions nor­ma­le­ment reniées par ces che­va­liers. Mais il faut bien vivre et le maté­riel, les équi­pe­ments sont chers.

Roman Toul­hoat s’est chargé de mettre en images cette his­toire avec un des­sin très réa­liste. Il oppose ses deux héros, fai­sant de l’un un grand brun alors que Jehan est rousse et plus menue. Les com­bats se suc­cèdent et les coups reten­tissent. Il met un beau dyna­misme pour ani­mer ces com­bats et place de belles vues pano­ra­miques.

Yoann Guillo pare ces des­sins de cou­leurs lumi­neuses per­met­tant, grâce aux teintes des bla­sons, de retrou­ver l’identité des com­bat­tants. Il fait vivre la lumi­no­sité des bra­se­ros, seuls sources de lumières dans les ruines, la nuit.

Un pre­mier livre atta­chant pour la décou­verte d’une autre vision de la che­va­le­rie et par sa mise en images de toute beauté.

serge per­raud

Vincent Bru­geas (scé­na­rio), Ronan Toul­hoat (des­sin) & Yoann Guillo (cou­leur), Tête de chien — Livre 1, Dar­gaud, mai 2023, 136 p. — 20,50€.